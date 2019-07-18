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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eyüp SERBEST - İSTANBUL
18.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

"Gemiyi yakacaklardı teslim olmak zorunda kaldık"

Eyüp Serbest
Eyüp Serbest
eserbest@hurriyet.com.tr
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Eyüp Serbest
Eyüp Serbest
eserbest@hurriyet.com.tr
"Gemiyi yakacaklardı teslim olmak zorunda kaldık"

Nijerya'da korsan saldırısına uğrayan Paksoy-1 üçüncü makinisti Onur Tağ, şirkete yolladığı bir videoda yaşadıklarını, “Ateş açtılar. Gemiye telsizle ulaşarak teslim olmamızı, yoksa gemiyi yakacaklarını söylediler. Teslim olmak zorunda kaldık. Gemiye kancalı merdivenle tırmandılar. Tüm olay 30 dakika sürdü” diye anlattı.

Nijerya açıklarında Türk gemisi Paksoy-1’e saldıran ve aralarında geminin süvarisi Serkan Arsoy, İkinci Kaptan Hüseyin Zabun, Üçüncü Kaptan Ersin Yılmaz, Usta Gemici Serdar Çetinkaya’nın da bulunduğu 10 personeli kaçıran korsanlar, geride bıraktıkları 8 personelin yardım isteyememesi için geminin tüm iletişim sistemini tahrip etti. Korsan saldırısı altındayken yardım talebinde bulunan Paksoy-1 gemisine Gana Deniz Kuvvetleri yardıma koştu. Askeri geminin eşlik ettiği Paksoy-1, Akra Limanı’na yanaştırıldı.

Gemiyi yakacaklardı teslim olmak zorunda kaldık

Üçüncü makinist Onur Tağ

VİDEOLU MESAJ

Paksoy-1’de korsanların geride bıraktığı 8 personel, gemiyi işleten şirket Kadıoğlu Denizcilik’e gönderdikleri videoda yaşadıklarını ve geminin durumunu anlattı. Üçüncü Makinist Onur Tağ yaşadıklarıyla ilgili, “Biz tam yolla ilerlerken iki botla gelip gemiye ateş açtılar. Sonra geminin arka tarafından kanca atarak yukarı çıkmak istediler. Buna engel olduk. Daha sonra yeniden ateş açtılar. Hepimiz makine dairesinde toplandık. Geminin yan tarafından uzun kancalı merdivenlerle geminin üzerine tırmanmaya başladılar. Biz bu sırada yardım sinyali gönderiyorduk. Gemiye telsizle ulaşarak teslim olmamızı, yoksa gemiyi yakacaklarını söylediler. Teslim olmak zorunda kaldık. Tüm olay 30 dakika sürdü. Arkadaşlarımızı yanlarına alarak gittiler. Daha sonra gemiyi Gana’da limana yanaştırdık. Kalanların sağlık durumları çok iyi” dedi.

Personel ayrıca ailelerine de toplu halde çekildikleri bir fotoğraf göndererek sağlık durumlarının iyi olduğunu haber verdi.

Gemiyi yakacaklardı teslim olmak zorunda kaldık

ÇALIŞMALAR GİZLİ

Korsanların beraberinde götürdüğü, aralarında geminin süvarisi Serkan Arsoy, İkinci Kaptan Hüseyin Zabun, Üçüncü Kaptan Ersin Yılmaz, Usta Gemici Serdar Çetinkaya’nın da bulunduğu 10 personeli kurtarmak için başlatılan çalışmalar gizlilik içerisinde yürütülüyor. Geminin işletmecisi Kadıoğlu Denizcilik firmasının yetkilileri gemi ve personelle ilgili tüm bilgileri Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı yetkilileriyle paylaştı. Devreye Dışişleri Bakanlığı da girdi. Geminin götürüldüğü Gana ve kaçırıldığı Nijerya’da hükümetler aracılığıyla görüşmeler yapıldı.
Kadıoğlu Denizcilik firması, Gana Deniz Kuvvetleri tarafından Akra Limanı’na götürülen Paksoy-1 gemisini teslim almaları için yeni personel gönderdi. Gemi personelin teslim almasının ardından Türkiye’ye getirilecek.

UMUTLA BEKLİYORUZ

Kaçırılan personelden Serdar Çetinkaya’nın kardeşi Serkan Çetinkaya, “Diken üstünde bekliyoruz. Yetkililer ellerinden geleni zaten yapıyorlar. Şu an irtibat yok, kaçıranların ne istediği, ne isteyeceği 3-4 gün olmasına rağmen belli değil. Söylentiler yüzde 90 fidye olduğu yönünde” dedi.
Kadıoğlu Denizcilik’in Operasyon Müdürü Numan Paksoy ise şu ana kadar kendilerine gelen hiçbir talebin olmadığını ancak gerekli tüm girişimleri yapmaya devam ettiklerini belirterek “Dün gece geç saatlere kadar buradaydık. Telefonlarımız açık kontak olur mu diye bekledik ama gelen bir talep yok. Taleplerini bekliyoruz genelde psikolojik bir baskı oluşturmak için bu talepleri genelde bekletiyorlarmış herhalde öyle bir süreci yaşıyoruz. Çok kısa zamanda geleceğini bekliyoruz“ açıklamasını yaptı.

SALDIRIYA UĞRAYAN SEKİZİNCİ GEMİ

2019 yılının ilk sekiz ayında yüzlerce gemi Afrika’da korsan saldırısına uğradı. Paksoy-1 ise Nijerya’da saldırıya uğrayan sekizinci Türk gemisi oldu.

Eyüp Serbest
Eyüp Serbest
eserbest@hurriyet.com.tr
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