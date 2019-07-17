Gemilerimiz göreve devam edecek
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Avrupa Birliği’nin, darbe girişimini adını koyarak kınamaktan kaçınmasındaki büyük soru işaretleri artarak devam etmektedir” derken Türkiye’ye yönelik yaptırımların da hiçbir etkisinin olmayacağını söyledi.
Çelik, dün parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında özetle şunları söyledi:
“CHP Genel Başkanı çıkmış dün, ‘Yürekli bir savcı yok mu, bu yürekli bir savcı Sayın Cumhurbaşkanını çağırmayacak mı?’ diyor. Marmaris’te Cumhurbaşkanımıza yapılmak isteneni, yargı vesayeti yoluyla devam ettirmeye çalışıyor. Bu utanç vericidir. Hem de bunu 15 Temmuz’un yıl dönümünde yapıyor. Bu sabotaja en güzel cevap Atatürk Havalimanı’ndaki buluşma oldu.
İÇİMİZDEN SÖKTÜK
‘FETÖ’nün siyasi ayağı ortaya çıksın’ diyor. Siyasi ayak olarak kimler MİT TIR’larına destek verdi? Kimler bu terör organlarına karşı devlet tavır koyduğunda onların yayın organlarıyla işbirliği yaptı? (FETÖ’nün siyasi ayağı tartışmaları) Çeşitli konularda örgütlenmesi var. Biz bununla mücadelede adım attık. Kendimizden uzaklaştırdık. Bu unsurlardan ne varsa kendi içimizden söktük. Bu kadar mücadele neyle yapıldı? Yüce Meclis’in verdiği destekle yürütüldü. Mücadele devam edecek.
(AB’nin Türkiye’ye yaptırım kararı) Ortaya koydukları tavrın Ada’daki (Kıbrıs) bölünmüşlüğü derinleştirmekten başka bir işe yaramayacağı açıktır. Bu yaptırımların Türkiye için hiçbir etkisi olmayacaktır. ‘Fatih’ gemimiz, ‘Yavuz’ gemimiz görev yapmaya devam edecek. Orada kıta sahanlığımız içerisindeki egemenlik haklarımızı korumaya devam edeceğiz.”
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