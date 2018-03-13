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    Gelir türleri nelerdir?

    Hürriyet Haber
    13.03.2018 - 14:20 | Son Güncelleme:

    Gelir türleri, kazançlara göre değişkenlik kazanabilmektedir. Kira geliri elde edenler Gayrimenkul Sermaye İradı gelir türleri arasında yer alırken, Faiz ve Repo karları bulunan mükellefler ise Menkul sermaye İradı kapsamında değerlendirilecek. Peki, gelir türleri arasında başka neler yer alıyor? İşte, o bilgiler

    * Beyana tabi kira geliri elde edenler: Gayrimenkul Sermaye İradı (GMSİ) başlığı altında beyannameye bu gelirlerini aktaracaklar.

    * Beyana tabi gayrimenkul satış kazancı elde edenler: Diğer Kazanç ve İratlar (Değer Artış Kazancı) başlığı altında beyannameye bu gelirlerini aktaracaklar. Hisse senedi satış kazancı, Eurobond satış kazancı elde edenlerin gelirleri de ‘Değer Artış Kazancı’ olarak beyannameye dâhil edilecek.

    * Beyana tabi faiz, repo, kâr payı vb. kazanç elde edenler: Menkul Sermaye İradı (MSİ) başlığı altında beyannameye bu gelirlerini aktaracaklar.

    * Beyana tabi ücret geliri elde edenler: Ücret başlığı altında beyannameye bu gelirlerini aktaracaklar (Tek işverenden alınan ücretler beyana tabi değil).

    Gelirin saydığımız dört unsurunun dışında ticari kazanç, zirai kazanç ve serbest meslek kazancı elde edenler de bu başlıklar altında gelir vergisi beyannamesine gelirlerini dâhil edeceklerdir.

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