Gelin iş yapmak zorunda değil

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu, eşine 'Ya çalışacaksın ya da defolup git' deyip annesinin evindeki işleri de yapmaya zorlayan kocayı haksız buldu. Kocanın baskılarını 'kişilik haklarına saldırı' olarak değerlendiren Kurul, mahkemenin kadın lehine verdiği 8 bin liralık tazminata da az dedi.

6. Aile Mahkemesi'nde boşanma davası açan koca, kaynanasıyla görüşmek istememesine rağmen eşinin sürekli baskısına maruz kaldığını iddia etti. Bunun üzerine eşi de "Asıl mağdur benim, kaynanamın evindeki işleri yapmam için bana şiddet uyguluyor' diyerek boşanmak için karşı dava açtı.

‘İŞE GİRMEM İÇİN BASKI YAPTI’

Mahkemede ifade veren koca, "Barıştıktan sonra kredi çekip bir ev aldık. Kredi ödemelerinde sorun yaşadım. Karımdan çalışmasını isteyince tartıştık. Ailesi bana hakaret ve küfür etti. Bir süre sonra da ayrıldık" dedi. Kadın ise “İşe girmem için baskı uyguladı. Kaynanamın ev işlerini yaptırmak için şiddet uyguladı. Bana, hakaret ve küfürler etti” diyerek 50 bin TL maddi, 50 bin TL manevi tazminat dışında 500 TL tedbir ve yoksulluk nafakası ile müşterek çocuk için 500 TL nafaka talep etti.

Tarafların boşanmasına hükmeden mahkeme, kocayı haksız buldu ve kocanın 5 bin TL maddi, 3 bin TL manevi tazminat ile velayetini anneye verdiği çocuğa 300 TL iştirak nafakası ödenmesine karar verdi. Karar sonrası iki taraf da temyize gidince Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, mahkeme kararını bozarak kaynananın işlerini yapmaya ve çalışmaya zorlandığını öne süren kadını haklı bulup kadın yararına takdir edilen maddi ve manevi tazminatın az olduğuna hükmetti.