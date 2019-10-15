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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çetin AYDIN/İSTANBUL
Haber Giriş: 15.10.2019 - 11:53, Son Güncelleme:

Gelin arabasıyla büyük vurgun!

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr

İstanbul’da gelin arabası süsü verdikleri araçla bir şirketin para taşıyan kuryelerinden 1 milyon 700 bin TL’yi gasp eden çete yakalandı.

İstanbul’da faaliyet yürüten bir metal şirketinin kuryeleri K.A ve A.V, 13 Eylül 2019 günü başka bir şirketten alacakları olan 1 milyon 800 bin TL’yi almak için Bayrampaşa’daki şirket merkezine geldi.

Paranın 1 milyon 700 bin TL’sini bir çantaya, 100 bin TL’sini de başka bir çantaya koyan kuryeler araçlarına binmek istedikleri sırada, arkalarına gelin arabası görünümlü bir araç yanaştı.

Araçtan inen kişiler silahlarını çıkartarak 1 milyon 700 bin TL olan çantayı aldı.

Soyguna direnmeye çalışan kurye K.A bacağından vuruldu.

Soygunun ardından K.A hastaneye kaldırılırken, Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri gaspçıların gelin arabası süsü verdikleri aracın plakasını da kapattıkları belirlendi.

Polis güvenlik kamera görüntülerine yoğunlaştı.

Kamera görüntülerinden soygunu gerçekleştiren kişilerin poliste çok sayıda suçtan kaydı olan çete üyeleri olduğu belirlendi.

Ekipler, adreslerini belirlediği çete üyeleri Onur O, İsmail Y, Ozan A, Gürel G. ve Derman A’yı gözaltına aldı. Aramalarda 17.200 TL ve 15.100 dolar ve bir tabanca ele geçirildi.

Sorgularının ardından adliyeye çıkarılan 4 suç kayıtlı Onur O,(24) 42 suç kaydı olan Ozan A.(23) ve 25 suç kaydı olan Derman A.(34) tutuklanırken, 17 suç kaydı olan İsmail Y,(47) 4 suç kaydı olan Gürel G.(33) serbest kaldı.

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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