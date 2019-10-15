Gelin arabasıyla büyük vurgun!
İstanbul’da gelin arabası süsü verdikleri araçla bir şirketin para taşıyan kuryelerinden 1 milyon 700 bin TL’yi gasp eden çete yakalandı.
İstanbul’da faaliyet yürüten bir metal şirketinin kuryeleri K.A ve A.V, 13 Eylül 2019 günü başka bir şirketten alacakları olan 1 milyon 800 bin TL’yi almak için Bayrampaşa’daki şirket merkezine geldi.
Paranın 1 milyon 700 bin TL’sini bir çantaya, 100 bin TL’sini de başka bir çantaya koyan kuryeler araçlarına binmek istedikleri sırada, arkalarına gelin arabası görünümlü bir araç yanaştı.
Araçtan inen kişiler silahlarını çıkartarak 1 milyon 700 bin TL olan çantayı aldı.
Soyguna direnmeye çalışan kurye K.A bacağından vuruldu.
Soygunun ardından K.A hastaneye kaldırılırken, Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri gaspçıların gelin arabası süsü verdikleri aracın plakasını da kapattıkları belirlendi.
Polis güvenlik kamera görüntülerine yoğunlaştı.
Kamera görüntülerinden soygunu gerçekleştiren kişilerin poliste çok sayıda suçtan kaydı olan çete üyeleri olduğu belirlendi.
Ekipler, adreslerini belirlediği çete üyeleri Onur O, İsmail Y, Ozan A, Gürel G. ve Derman A’yı gözaltına aldı. Aramalarda 17.200 TL ve 15.100 dolar ve bir tabanca ele geçirildi.
Sorgularının ardından adliyeye çıkarılan 4 suç kayıtlı Onur O,(24) 42 suç kaydı olan Ozan A.(23) ve 25 suç kaydı olan Derman A.(34) tutuklanırken, 17 suç kaydı olan İsmail Y,(47) 4 suç kaydı olan Gürel G.(33) serbest kaldı.
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