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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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07.11.2019 - 10:14, Son Güncelleme:

Geleceğe Nefes Kampanyası fidan dikimi nerede, ne zaman, saat kaçta yapılacak?

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Geleceğe Nefes Kampanyası fidan dikimi nerede, ne zaman, saat kaçta yapılacak?

Tarım ve Orman Bakanlığınca ‘Geleceğe Nefes’ sloganıyla düzenlenen etkinliğin gerçekleşmesi için kısa bir süre kaldı. 11 milyon 47 bin 430 fidan hedefiyle başlayan Geleceğe Nefes Kampanyasına, Türkiye'nin 81 ilinde yoğun ilgi gösterildi. Peki, Geleceğe Nefes Kampanyası fidan dikimi nerede, ne zaman, saat kaçta yapılacak?

Fidan dikim etkinliği Geleceğe Nefes Kampanyası Türkiye’nin dört bir yanında yoğun ilgiyle karşılandı. Türkiye ‘Geleceğe Nefes’ seferberliğinde 2023 noktada dikilecek 11 milyon fidanı kısa sürede sahiplendi, şimdi sıra sahiplenilen ve bağışlanan fidanların dikiminde. Peki, Geleceğe Nefes Kampanyası fidan dikimi nerede, ne zaman, saat kaçta yapılacak?

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ağaç dikme seferberliği kapsamında 11 Kasım'da saat 11.11'de, 81 ildeki 2 bin 23 noktada 3 saat içinde 11 milyon fidan toprakla buluşturulacak.

https://gelecegenefes.com/ adresinden fidan dikim tören alanlarının yerlerini öğrenebilirsiniz.

REKLAM FİLMİ YAYINDA

Geleceğe Nefes Ol kampanyası reklam filmi ekranlarda dönmeye başladı.

Guinness Rekorlar Kitabı’na da girmesi hedeflenen Geleceğe Nefes Kampanyası'nın reklam filmini Engin Altan Düzyatan tarafından seslendirildi.

“Yurdumda” şarkısının melodisinin kullanıldığı filmde “Daha yeşil bir Türkiye için 11 milyon fidan” mesajı veriliyor.

YOĞUN İLGİ

AA muhabirinin, Tarım ve Orman Bakanlığından edindiği bilgiye göre, 11 Kasım Pazartesi günü saat 11.11'de hayata geçirilecek kampanya kapsamında vatandaşlar tarafından "gelecegenefes.com" internet sitesi üzerinden sahiplenilen fidan sayısı 12 milyonu aştı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin 81 ilde 2023 farklı lokasyonda gerçekleştirilecek etkinliği duyurmasının ardından devletin tüm organları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar kampanyaya büyük destek verdi. Tüm yurtta fidanların toprakla buluşacağı ağaçlandırma seferberliğine katılmak isteyen vatandaşların taleplerinin toplanması için 'Geleceğe Nefes' (gelecegenefes.com) adlı internet sitesi açıldı. Vatandaşlara, site üzerinden istediği ilde dikilecek 5 ağaca kendi ve aile bireylerinin isimlerini vererek fidan sahiplenme imkanı sağlandı.

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