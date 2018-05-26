Geçici kampta AB'den kalıcı okul

GAZİANTEP’in Nizip ilçesine bağlı sığınmacı kampında tatlı bir heyecan var. Öğrenciler çalan zille okullarına koşuyor. Aslında 2017-2018 eğitim-öğretim yılı bitmek üzere. Çalan zil de temsili. Ancak kampın çocukları heyecanlı çünkü yeni dönemde ilk defa betonarme, gerçek bir binada eğitim fırsatı elde edecekler. Bu okul, Avrupa Birliği’nin (AB) Türkiye’deki Suriyelilere destek programı kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı’yla ortak inşa ettiği okullardan ilki.



FONLAR YÜZDE 20’LİK KISMI KARŞILIYOR

Türkiye’de okul çağında 950 binin üzerinde Suriyeli çocuk bulunuyor. Bu çocukların 600 bini geçen eğitim ve öğretim yılında okula gidebildi. Bir kısmı Türk arkadaşlarıyla birlikte devlet okullarına, diğerleriyse Geçici Eğitim Merkezleri’ne kayıt edildi. Yeni yapılacak okullarla 150 bin Suriyeli ve Türk öğrencinin donanımlı, yeni okullarda eğitim görmesi hedefleniyor. AB, ‘Türkiye’deki Mülteciler için Mali Yardım Programı kapsamında 19 kentte 200’den fazla yeni okul inşa ediyor. Hem Suriyeli hem de ev sahibi Türk çocuklarının eğitimi için ayrılan desteğin toplam miktarı 475 milyon Euro. Ancak Milli Eğitim Bakanı Müsteşarı Yusuf Tekin’in verdiği bilgiye göre bu fonlar ihtiyacın ancak yüzde 20’lik kısmını karşılıyor.



NİZİP KAMPINDA 1600 ÇOCUK YAŞIYOR

İlk okulun açıldığı Nizip’teki kampta yaklaşık 3 bin 500 kişi yaşıyor. Bazısı kampta doğan, bazısı savaşın başından itibaren konteynerlerdeki geçici eğitim merkezleri dışında okul görmeyen öğrencilerin sayısı 1600. Okul, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı müfredat ve Türk öğretmenlerle 760 öğrenciye eğitim verecek. Kampın Eğitim Koordinatörü Ünal Yalçın, bu okulun önemini şöyle anlatıyor:









ÖNEM VERDİĞİNİ HİSSEDECEKLER

“Geçici kampta yaşayan öğrenciler için betonarme bir okul aslında kalıcılık demek. Kendilerine önem verildiğini hissedecekler. Burası onlar için kampta ‘normal hayat’ alanı olacak. Gelecek hayalleri kurabilecekler. Öğrencilerin bir kısmı Suriye’yi hiç hatırlamıyor. Ancak ailelerinin anlattıkları savaş hikâyeleriyle büyüyorlar. Hiç görmedikleri halde derslerde hep savaş uçağı çiziyorlardı.”



'UMARIM SAVAŞ BİTER KAMPLARI KAPATIRIZ'

MÜLTECİ kampındaki okul açılışına katılan AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, şunları söyledi: “Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) birlikte mümkün olduğunca çok Suriyeli çocuğun okullulaşmasına imkân sağlamak istiyor. Gelecek 20-30 yıl için risk oluşturabilecek kayıp jenerasyonlara izin vermemeliyiz. Çocukları sokaklardan alıp okullaştırmalıyız. Ancak bunu yaparken ev sahibi toplumu da gözardı etmemeliyiz. Türkiye’deki öğrenciler de rahatça, sıralarda sıkışmadan ders görebilmeliler. Umarım savaş bittiğinde buradaki kampların kapanış törenlerini de düzenleriz.”







1.9 MİLYAR EURO ÖDENDİ

AB’nin Ocak 2016’da yürürlüğe giren ‘Türkiye’deki Mülteciler için Mali Yardım Programı’yla eğitim, sağlık, altyapı, sosyo-ekonomik kalkınma ve göç yönetimi gibi temel alanlarda 3 milyar Euro’luk yardım sözleşmeye bağlanmıştı. Bu kapsamda 1.9 milyar Euro’nun ödemesi yapıldı. Devam eden proje sayısı 72.



HAYALLERİ ÜNİVERSİTEYE GİTMEK

SURİYELİ öğrenciler şimdiden hayaller kurmaya başlamış... Dördüncü sınıf öğrencisi Zehra Seyyadi ve arkadaşları beş yıl önce İdlib’den gelmişler. Zehra, hâkim olmak istiyor. Hâkimlik mesleğini nerede yapacağıyla ilgili kafası karışık; “Suriye de Türkiye de olur” diyor. Liseye başlayacak Rana ve Zeynep’in hayaliyse doktor veya hemşire olmak. Beş yıl önce ayrıldıkları İdlib’i ‘savaş ve bombalama’ kelimeleriyle hatırlıyorlar. Rana, kampta hayatı “Hep buradayız. İstanbul’un fotoğraflarını görüyor ama gidemiyoruz. İnşallah hepimiz üniversiteye gitmek istiyoruz” diye anlatıyor.