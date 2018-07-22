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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
22.07.2018 - 07:06, Son Güncelleme:

Gece yarısı feci ölüm! Kimse fark etmedi, arkadaşı kaçtı...

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Gece yarısı feci ölüm! Kimse fark etmedi, arkadaşı kaçtı...

Aydın’da gece yarısı motosikleti ile seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybedip düşen şahsı yoldan geçen başka araçlar ezdi. Kameralara takılan feci kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, güvenlik güçleri kaza esnasında motosikletin arkasında yolcu olarak bulunan ve kazadan sonra arkadaşını terk edip kaçan şahsı arıyor.

Kaza gece yarısı Köşk Ovaköy yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; E-87 kara yolunda Köşk istikametinden Umurlu istikametine seyir halinde olan İsmail Tosun (30) yönetimindeki motosiklet Daville Kavşağı yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjü aşıp karşı şeride geçti. Bu sırada dengesini kaybeden motosiklet, sürücüsü ve arkasında bulunan yolcusu ile yere düştü. Motosikeltin arkasındaki yolcu kazadan sonra kaçarken, karşıdan gelen araçlar yolun ortasında kalan sürücünün üzerinden geçti. Yoldan geçen başka sürücülerin olayı görüp ihbar etmesi ile kaza mahalline gelen sağlık ekipleri 30 yaşındaki İsmail Tosun’un hayatını kaybettiğini belirledi.

FECİ OLAY KAMERADA

Jandarma tarafından el konulan kazada olay yeri inceleme ekipleri motosikletin yanında yarısı içilmiş alkol şişesi ele geçirdi. Kaza mahallinin yakınında bulunan akaryakıt istasyonun güvenlik kameralarına da yansıyan kazada, yolun ortasına düşen motosiklet sürücüsünün üzerinden başka araçların geçtiği belirlendi.

KAZADAN SONRA KAÇMIŞ...

Görüntüleri inceleyen ekipler aynı motosiklette yolcu olarak bir kişinin daha bulunduğunu ancak yolcu konumundaki kişinin kazadan sonra yerden kalkıp kenara çekildiğini daha sonra olay yerinden uzaklaştığını belirledi. İsmi henüz tespit edilemeyen ikinci şahsın arandığı belirtildi.

Kazadan sonra olay yerine gelen Köşk Kızılcayer Mahallesi’nde ikamet eden İsmail Tosun’un yakınları gözyaşlarına hakim olamayıp fenalık geçirdi. Motosiklet sürücüsünün yol ortasında kalan cesedi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü ve kazadan sonra ölen arkadaşını terk edip giden şahsın arandığı belirtildi.

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