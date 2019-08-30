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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
30.08.2019 - 13:22, Son Güncelleme:

Gece oturup çay içtiler, sabah ölüm haberini alınca yıkıldılar

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Bilecik'te arı sokması sonucu hayatı kaybeden yaşlı adamın gece oturup çay içtiği arkadaşı sabah ölüm haberini alınca yıkıldı.

Olay; geçtiğimiz gün Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde meydana gelmişti. Arı sokmalarına karşı alerjisi olan ve ilaç kullanan İbrahim Küçük (62) evinin bahçesinde otururken yüz bölgesinden arı soktu. Arının ısırdığı yaşlı adam fenalaşırken, yanında bulunan bir arkadaşı alerji hapını verdi. Ardından arkadaşının aracı ile Gölpazarı Devlet Hastanesi'ne götürülürken yolda komaya giren adam, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

"Sabah ölüm haberini alınca çok üzüldük"

Olayın yaşandı sabahın bir akşam öncesinde beraber oturup çay içtikleri ilçe esnafı Arslan Altındiş, merhumla beraber çalıştıkları ve çok işler yaptıklarını anlatarak, "Kendisi çok iyi bir insandı. Akşam oturduk beraber çay içtik. Sabah ölüm haberini alınca çok üzüldük. İnanamadık, arı sokmasından vefat etmesine. Bizi çok üzdü mekanı cennet olsun" dedi.

"Bir akşam öncesi oturduk çay içtik. Ertesi sabah ölüm haberi geldi"

İlçe esnafı Mustafa Biçer ise merhumun anne evinden komşuları olduğunu anlatarak, "Bir akşam öncesi oturduk çay içtik. Ertesi gün arı sokmasından dolayı bir olumsuz olay gelişti ve kendisini kaybettik vefat etti. Sevdiğimiz saydığımız bir abimiz idi. Allah rahmet eğlensin, Yattığı yerler nur olsun" dedi.

Öte yandan, iki esnafın yaşlı adamla bir gün içtikleri çay bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

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