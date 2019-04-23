GaziosmanpaÅŸa'da kamyon köprüye takÄ±ldÄ±
Ä°stanbul GaziosmanpaÅŸa'da Avrupa Otoyolu KÃ¶prÃ¼sÃ¼'ne asansÃ¶r malzemesi taÅŸÄ±yan kamyon sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±. Kamyon, lastiklerindeki hava indirilerek hareketsiz kaldÄ±ÄŸÄ± yerden kurtarÄ±labildi.Â
HadÄ±mkÃ¶y'den yÃ¼klediÄŸi asansÃ¶r malzemelerini taÅŸÄ±yan AydÄ±n Kaya yÃ¶netimindeki 34 ACS 69 plakalÄ± kamyon, dÃ¼n akÅŸam saat 20.30 sÄ±ralarÄ±nda GaziosmanpaÅŸa ilÃ§esi Cebeci Caddesi'nde Ã¼zerinde 4 metre yÃ¼ksekliÄŸinde olduÄŸu belirtilen uyarÄ± levhasÄ± bulunan Avrupa Otoyolu KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nden geÃ§mek istedi. Ancak kamyonda yÃ¼klÃ¼ olan asansÃ¶r malzemelerinin aÅŸÄ±rÄ± yÃ¼ksek olmasÄ± sonucu, demir parÃ§alarÄ± kÃ¶prÃ¼ye Ã§arptÄ±.
Ã‡arpma sonucu kamyon kÃ¶prÃ¼nÃ¼n altÄ±na takÄ±lÄ± kaldÄ±. SÃ¼rÃ¼cÃ¼ AydÄ±n Kaya, kamyonda bulunan arkadaÅŸÄ± Erkan YÄ±ldÄ±z ve bazÄ± vatandaÅŸlarÄ±n yardÄ±mÄ±yla lastik havalarÄ± indirilen kamyon hareketsiz kaldÄ±ÄŸÄ± yerden 1 saatlik Ã§aba sonucu kurtarÄ±ldÄ±.
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"UYARI LEVHASINI GÃ–RMEDÄ°K"
Kamyon sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ AydÄ±n Kaya, "Burada sanayi var. BÃ¼yÃ¼k arabalar geliyor. Ã‡oÄŸu arkadaÅŸÄ±mÄ±zda vurdu burada. Bunu hesaplamak lazÄ±m. Bu ÅŸekilde bilmiyorduk. YÃ¼kÃ¼ Ä°stanbul'dan aldÄ±k, Ankara'ya gidiyorduk" dedi.
SÃ¼rÃ¼cÃ¼ Kaya'nÄ±n arkadaÅŸÄ± Erkan YÄ±ldÄ±z ise, "Normalde bu kÃ¶prÃ¼nÃ¼n 4,70 metre olmasÄ± lazÄ±m. 4 metre olunca kÃ¶prÃ¼ye vurduk. UyarÄ± levhasÄ±nÄ± gÃ¶rmedik. Ufak bir tabela koymuÅŸlar. 4 metre kÃ¶prÃ¼ mÃ¼ olurmuÅŸ?" diye konuÅŸtu.
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