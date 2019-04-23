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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Emin YEÅžÄ°L/ Ä°STANBUL (DHA)
23.04.2019 - 11:27, Son GÃ¼ncelleme:

GaziosmanpaÅŸa'da kamyon köprüye takÄ±ldÄ±

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GaziosmanpaÅŸa'da kamyon köprüye takÄ±ldÄ±

Ä°stanbul GaziosmanpaÅŸa'da Avrupa Otoyolu KÃ¶prÃ¼sÃ¼'ne asansÃ¶r malzemesi taÅŸÄ±yan kamyon sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±. Kamyon, lastiklerindeki hava indirilerek hareketsiz kaldÄ±ÄŸÄ± yerden kurtarÄ±labildi.Â 

HadÄ±mkÃ¶y'den yÃ¼klediÄŸi asansÃ¶r malzemelerini taÅŸÄ±yan AydÄ±n Kaya yÃ¶netimindeki 34 ACS 69 plakalÄ± kamyon, dÃ¼n akÅŸam saat 20.30 sÄ±ralarÄ±nda GaziosmanpaÅŸa ilÃ§esi Cebeci Caddesi'nde Ã¼zerinde 4 metre yÃ¼ksekliÄŸinde olduÄŸu belirtilen uyarÄ± levhasÄ± bulunan Avrupa Otoyolu KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nden geÃ§mek istedi. Ancak kamyonda yÃ¼klÃ¼ olan asansÃ¶r malzemelerinin aÅŸÄ±rÄ± yÃ¼ksek olmasÄ± sonucu, demir parÃ§alarÄ± kÃ¶prÃ¼ye Ã§arptÄ±.

Ã‡arpma sonucu kamyon kÃ¶prÃ¼nÃ¼n altÄ±na takÄ±lÄ± kaldÄ±. SÃ¼rÃ¼cÃ¼ AydÄ±n Kaya, kamyonda bulunan arkadaÅŸÄ± Erkan YÄ±ldÄ±z ve bazÄ± vatandaÅŸlarÄ±n yardÄ±mÄ±yla lastik havalarÄ± indirilen kamyon hareketsiz kaldÄ±ÄŸÄ± yerden 1 saatlik Ã§aba sonucu kurtarÄ±ldÄ±.

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GaziosmanpaÅŸada kamyon kÃ¶prÃ¼ye takÄ±ldÄ±

"UYARI LEVHASINI GÃ–RMEDÄ°K"

Kamyon sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ AydÄ±n Kaya, "Burada sanayi var. BÃ¼yÃ¼k arabalar geliyor. Ã‡oÄŸu arkadaÅŸÄ±mÄ±zda vurdu burada. Bunu hesaplamak lazÄ±m. Bu ÅŸekilde bilmiyorduk. YÃ¼kÃ¼ Ä°stanbul'dan aldÄ±k, Ankara'ya gidiyorduk" dedi.

GaziosmanpaÅŸada kamyon kÃ¶prÃ¼ye takÄ±ldÄ±
SÃ¼rÃ¼cÃ¼ Kaya'nÄ±n arkadaÅŸÄ± Erkan YÄ±ldÄ±z ise, "Normalde bu kÃ¶prÃ¼nÃ¼n 4,70 metre olmasÄ± lazÄ±m. 4 metre olunca kÃ¶prÃ¼ye vurduk. UyarÄ± levhasÄ±nÄ± gÃ¶rmedik. Ufak bir tabela koymuÅŸlar. 4 metre kÃ¶prÃ¼ mÃ¼ olurmuÅŸ?" diye konuÅŸtu.

GaziosmanpaÅŸada kamyon kÃ¶prÃ¼ye takÄ±ldÄ±

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