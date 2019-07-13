Gaziosmanpaşa Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna özel yetenek sınavıyla öğrenci alınacak
Tokat'ta eğitim faaliyetlerini sürdüren Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'na ,Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alınacak. İşte, söz konusu alım hakkında tüm detaylar...
Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nden yapılan ilan duyurusu şöyle;
"Üniversitemizin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınav Kılavuzu Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi web sayfasındadır. (http://gop.edu.tr)"
BAŞVURU ŞARTLARI
a) T.C. vatandaşı olmak
b) Başvuru tarihinde bir ortaöğretim kurumundan mezun veya mezun olabilir durumda olmak (Kesin kayıt tarihlerinde mezuniyet belgesini beyan edemeyen aday kayıt hakkını kaybeder).
c) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Bölümlerinden Beden Eğitimi Öğretmeliği bölümü Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği proğramına 2019-TYT puanının en az 180 veya 2018 TYT dönüştürülmüş puanının (2019-TYT Nihai sınav puanı) en az 180 olması gerekir.
Antrenörlük Eğitimi bölümü Anrenörlük Eğitimi Proğramı( I ve II. öğretim) başvuruda bulunabilmek 2019-TYT puanının en az 150 veya 2018 TYT dönüştürülmüş puanının( 2019-TYT Nihai sınav puanı) en az 150 olması gerekir
d) Engelli adaylardan (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar) 2018 TYT puanı en az 100 , 2019 TYT en az 100 veya 2018 TYT dönüştürülmüş puanının( 2019-TYT Nihai sınav puanı) en az 100 ve üzerinde olanlar, durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla, özel yetenek sınavlarına kabul edilir.
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