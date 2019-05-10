Gaziosmanpaşa Üniversitesi 31 öğretim üyesi alacak | Başvurular ne zaman bitiyor?

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada, "Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda unvanı, nitelikleri ve sayısı belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır" ifadesi kullanıldı. 3 Mayıs 2019 tarihinde resmi gazetede verilen ilana göre, başvurular 15 gün sürecek. İşte, Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğretim üyesi alımı ile ilgili bazı bilgiler.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Profesör kadroları için başvuru dosyaları 6 (altı) takım, doçent kadroları için başvuru dosyaları 4 (dört) takım halinde Rektörlüğe, doktor öğretim üyesi kadroları için başvuru dosyaları 4 (dört) takım halinde ilgili Dekanlıklara veya Müdürlüklere teslim edilecektir.Müracaatlar şahsen olup, posta ile yapılan, eksik ve onaysız belgelerle yapılacak müracaatlar ile süresi içinde yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

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BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a) Profesörlük kadrolarına başvuru koşulları ve atanma ilkeleri;

Madde 1. Doçentlik unvanını aldıktan sonra, doçentlik unvanını aldığı dönem

Üniversitelerarası Kurul temel alan başvuru koşullarını tekrar sağlamış olmak,

Madde 2. Toplam en az 300 puan almış olmak,

Madde 3. Doçentlik sonrası en az 150 puanı makale, bildiri veya kitaplardan almış

olmak.

Madde 4. Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen merkezî bir yabancı dil

sınavından en az altmışbeş (65) puan veya uluslararası geçerliliği Yükseköğretim

Kurulu tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından buna denk bir puan almış

olmak; doçentlik bilim alanının belli bir yabancı dille ilgili olması halinde ise bu sınavı

başka bir yabancı dilde vermiş olmak.

b) Doçentlik kadrolarına başvuru koşulları ve atanma ilkeleri;

Madde 1. Doçentlik unvanını almış olmak,

Madde 2. Toplam en az 150 puan almış olmak,

Madde 3. En az 100 puanı makale, kitap veya bildiriden almış olmak.

Madde 4. Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen merkezî bir yabancı dil

sınavından en az altmışbeş (65) puan veya uluslararası geçerliliği Yükseköğretim

Kurulu tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından buna denk bir puan almış

olmak; doçentlik bilim alanının belli bir yabancı dille ilgili olması halinde ise bu sınavı

başka bir yabancı dilde vermiş olmak.

c) Doktor öğretim üyesi kadrolarına başvuru koşulları ve atanma ilkeleri;

Madde 1. İlk atanmada toplam en az 60 puan almış olmak,

Madde 2. İlk ve yeniden atamalarda, yayınların en az birini, puanlama tablosundaki

1.1.a. 1.1.b, 1.1.c veya 1.1.d maddesinde yer alan alanlardan birinde yapmış olmak,

Madde 3. Görev süresi uzatımlarında bir önceki atanma dönemindeki puanını 1 yıllık

uzatım için 15 puan, 2 yıllık uzatım için 30 puan, 3 yıllık uzatım için 45 puan ve 4

yıllık uzatım için 60 puan artırmış olmak,

Madde 4. Görev süresi içinde askerlik, hamilelik, hastalık v.b. nedenlerden dolayı

görevinden uzun süreli (3 ay ve üzeri) ayrılmış olanların, durumlarını belgelemek

kaydıyla, görev sürelerine görevlerinden ayrı kaldıkları süreler eklenir.

Madde 5. 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca Üniversitemiz Araştırma

Görevlisi kadrolarına atanıp, Üniversitemizde doktora veya sanatta yeterlik

eğitimlerini tamamlayanlardan % 20 kotasıyla doktor öğretim üyesi kadrolarına

başvuran adaylar da doktor öğretim üyeleri için istenilen kriterleri sağlamaları

gerekmektedir.