Gaziantep’te yolcu minibüsü devrildi: 1 ölü, 15 yaralı
GAZİANTEP’te kontrolden çıkan yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.
Kaza, saat 14.30 sıralarında Gaziantep- Kilis karayolu 5’inci kilometresinde meydana geldi. Gaziantep’ten Kilis’e yolcu taşıyan plakası ve sürücüsü belirlenemeyen minibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp devrildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye, çok sayıda ambulans sevk edildi.
7 KAZA DAHA OLDU
Gaziantep- Kilis karayolunda sağanak yağış, kazalara neden oldu. 1 kişinin öldüğü, 15 kişinin yaralandığı kazanın ardından, farklı bölgelerde 7 kaza daha meydana geldi. Bu kazalarda da 5 kişinin yaralandığı bildirildi.
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