Gaziantep'te kanlı gün: 3 ölü, 5 yaralı

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Gümüştekin Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Okkan (46) kahvede otururken, aynı mahallede bakkal işleten Suriye uyruklu M.H.'yi yüksek sesle konuştuğu iddiasıyla uyardı. Çıkan tartışma, kahvedeki diğer müşterilerin araya girmesiyle büyümeden sonlandı.

Gece saatlerinde M.H., yanına arkadaşlarını da alarak sokaktan geçen Mustafa Okkan ile yanındaki oğlu Cengiz Okkan’ın yolunu kesti. Tarafların yakınları da tartışmaya katılınca silahlı ve bıçaklı kavga çıktı. Kavga sırasında M.H. ve H.H. yanındaki av tüfekleriyle ateş açtı. Silahtan sıçan saçmaların vücutlarına isabet ettiği baba oğul yere yığıldı.

Silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Suriye uyruklu H.H. gelen polis ekiplerine de ateş edince vurularak etkisiz hale getirildi. Çağırılan sağlık ekipleri, Mustafa Okkan’ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kavgada silah ve bıçakla yaralanan 6 kişi ile polis tarafından vurulan H.H. ambulansla Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak Cengiz Okkan ile H.H. de doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yaralı 5 kişinin tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Ekipler olay sonrası kaçan M.H.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayı duyan mahalle sakinleri ile Suriyeliler arasında gerginlik yaşandı. Polis ekipleri, yeni bir olayın yaşanmaması için mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Gaziantep Valiliği, olayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, “Şahinbey İlçemiz Gümüştekin Mahallesinde 16/06/2018 Cumartesi günü saat 22.30 sıralarında Türk ve Suriyeli vatandaşların karıştıkları silahlı bir kavga olayı meydana gelmiştir. Olaya müdahale eden polis ekibimizce yapılan 'dur' ihtarına elindeki av tüfeğiyle ateş ederek karşılık veren şüpheli Suriye vatandaşı H.H. adlı şahıs görevli polis memurumuzun silahla karşılık vermesiyle olay yerinde etkisiz hale getirilmiştir” ifadelerine yer verildi.