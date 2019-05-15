Gaziantep merkezli FETÖ/PDY operasyonu
Gaziantep merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 5 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilenlere yönelik Gaziantep merkezli Konya ve Malatya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, aralarında örgütün "Güneydoğu Anadolu bölge medya sorumlusu"nun da bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyete götürüldü.
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