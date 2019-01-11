‘Gazetecilik zor meslek’
CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı muhabirlerini kabul etti.
Kalın, burada şunları söyledi:
“Emek, gayret isteyen bir mesleğin mensuplarısınız. Gazetecilik aynı zamanda, demokrasimizin bilgiye erişimin en önemli unsurlarından bir tanesi. Gazetecilik zor bir meslek. Özellikle son yıllarda zaman zaman artış gösteren gazeteci ölümleri bizi son derece üzmekte. Bunlara karşı ne tür tedbirler alınabilir, bu konuda Türkiye’de ve dünyada çeşitli çalışmalar yapılıyor ama buna rağmen hala savaş alanında olsun, protestolarda olsun, başka yerlerde olsun zaman zaman gazetecilerin öldürüldüğünü duyuyoruz, görüyoruz.
Zaman zaman gazetecilerin hedef haline getirildiğini de görüyoruz. En son Cemal Kaşıkçı olayında da bunu maalesef çok hazin ve hunhar bir şekilde yaşadık. Hepimiz buna şahit olduk. Bu tür hadiselerin yaşanmaması dileğiyle gününüzü tebrik ediyorum.”
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