Gazeteciden tehdit iddiası
PERİBACALARINDAKİ kaçak yapıları haber yapan İhlas Haber Ajansı (İHA) Nevşehir muhabiri Coşkun Sağlamdin, haberin ardından ölüm tehditleri aldığını öne sürdü. Sağlamdin, şunları söyledi: “Gazetecilik görevimi yaptım. Bu haberden sonra peribacalarındaki kaçak yapılaşma gündeme geldi. Haberin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir çağrıda bulundu.
Bu çağrının ardından Göreme Belediye Başkanı Nuri Cingil tüm suçlu bizmişiz gibi Göreme’deki vatandaşlara anlattı. Ardından Göreme’de yaşayan tanıdıklarımdan telefonlar geldi. ‘Sakın Göreme’ye gelme, burada seni arıyorlar’ dediler. Göreme ve civarına gitmemeye çalışıyorum. En son pazar günü yapılan ihbarda da gidemedim. Bugün Nevşehir Valimiz İlhami Aktaş beni aradı. Yanımızda olduğunu ve korkacak bir şeyin olmadığını söyledi. Gerek emniyet gerekse jandarma mensuplarının güvencesi altında olacağımızı söyledi. İlk haberi ben yaptığım için gönül ister ki, haberin takibini yapabilmek ve son gelişmeleri aktarabilmek.”
TGC ÇAĞRI YAPTI
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti de gazeteciyi tehdit edenlerle ilgili hukuki işlem yapılmasını istedi.
Göreme Belediye Başkanı Nuri Cingil ise iddiaların asılsız olduğunu belirterek, “Şahsımın hiçbir basın mensubuna yönelik tehdidi ve hedef göstermesi söz konusu değil. İnsan yaşamını her şeyin üzerinde tutan bir insan ve yönetici olarak hiçbir şekilde kabul edemeyeceğim iddiaları şiddetle kınıyorum” diye açıklama yaptı.
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