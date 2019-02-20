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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İSTANBUL
20.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Gazeteciden tehdit iddiası

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Gazeteciden tehdit iddiası

PERİBACALARINDAKİ kaçak yapıları haber yapan İhlas Haber Ajansı (İHA) Nevşehir muhabiri Coşkun Sağlamdin, haberin ardından ölüm tehditleri aldığını öne sürdü. Sağlamdin, şunları söyledi: “Gazetecilik görevimi yaptım. Bu haberden sonra peribacalarındaki kaçak yapılaşma gündeme geldi. Haberin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir çağrıda bulundu.

Bu çağrının ardından Göreme Belediye Başkanı Nuri Cingil tüm suçlu bizmişiz gibi Göreme’deki vatandaşlara anlattı. Ardından Göreme’de yaşayan tanıdıklarımdan telefonlar geldi. ‘Sakın Göreme’ye gelme, burada seni arıyorlar’ dediler. Göreme ve civarına gitmemeye çalışıyorum. En son pazar günü yapılan ihbarda da gidemedim. Bugün Nevşehir Valimiz İlhami Aktaş beni aradı. Yanımızda olduğunu ve korkacak bir şeyin olmadığını söyledi. Gerek emniyet gerekse jandarma mensuplarının güvencesi altında olacağımızı söyledi. İlk haberi ben yaptığım için gönül ister ki, haberin takibini yapabilmek ve son gelişmeleri aktarabilmek.”

TGC ÇAĞRI YAPTI

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti de gazeteciyi tehdit edenlerle ilgili hukuki işlem yapılmasını istedi.

Göreme Belediye Başkanı Nuri Cingil ise iddiaların asılsız olduğunu belirterek, “Şahsımın hiçbir basın mensubuna yönelik tehdidi ve hedef göstermesi söz konusu değil. İnsan yaşamını her şeyin üzerinde tutan bir insan ve yönetici olarak hiçbir şekilde kabul edemeyeceğim iddiaları şiddetle kınıyorum” diye açıklama yaptı. 

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