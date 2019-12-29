‘Gazella Gazella’lar artık mutlu

Dağ ceylanları Türkiye’de sadece Hatay’ın Kırıkhan ve Reyhanlı ilçelerinin belli bölgelerinde ve yoğun olmamakla birlikte sınırın Suriye tarafında da yaşıyor. 2008 yılında doçent Dr. Tolga Kankılıç tarafından yapılan çalışmalarda bu türün sadece bölgeye has özel bir tür (Gazella Gazella) olduğu keşfedildi ve literatüre bu şekilde geçti. Sınırın iki tarafında da yaşamlarına devam eden ceylanlar çatışmaların yoğunlaşmasıyla birlikte Reyhanlı ve Kırıkhan’daki bölgelerde yoğunlaştı. Sınır duvarının yapılmasının ardından da aradaki geçişler kesildi. Ceylanların korunması ve çoğalması için bazı sivil toplum örgütleri bölge halkının da desteğiyle yıllardır faaliyet gösteriyordu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün girişimleriyle Kırıkhan ve Reyhanlı’da ceylanların yaşadığı bölge ‘Dağ Ceylanları Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’ olarak tescillendi ve alınan karar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ceylanlar artık bölgede yerleşim veya ensdüstriyel yapılaşma tehdidi gibi herhangi bir sorunla karşılaşmadan bölgede yaşamaya devam edecek.

‘SURİYE’DE KALMADI BURADA YOĞUNLAŞTI’

Bölge halkı tarafından ‘kutsal’ kabul edilen ceylanları ilk keşfeden doçent Dr. Tolga Kankılıç şunları söyledi: “İlk keşfedildiklerinde sayıları 200 civarındaydı, şimdi 500’e kadar çıktı. Yaşadıkları en kuzey nokta Hatay. Türkiye’nin dışında dünyada sadece İsrail’de varlar. Orada da koruma altındalar. Suriye ve Lübnan’da ise bu tür tamamen tükendi. Bölge halkı onları kutsal kabul ediyor. Yakınlarda da Ceylan Dede Türbesi var. Bölge halkının koruması olmasa bu tür şimdiye çoktan yok olurdu.”