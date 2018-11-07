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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) 
07.11.2018 - 16:05, Son Güncelleme:

Gayrimenkul zengini kadına ölüm tuzağında şaşırtan gözaltılar!

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Gayrimenkul zengini kadına ölüm tuzağında şaşırtan gözaltılar!

ESENYURT’ta kaybolduktan sonra hurda bir minibüsün içinde öldürülmüş halde bulunan Nazmiye Oruçoğlu(45) cinayetiyle ilgili gözaltına alınan eski eşi ve oğlunun aralarında bulunduğu üç kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin poliste verdiği ifadelerinde suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi.

Esenyurt’ta 6 Eylül 2018 tarihinde eski eşi ve oğluyla buluştuğu öğrenilen Nazmiye Oruçoğlu esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolmuştu. Bu olayın ardından 13 Eylül 2018’deÿÿGöktürk, Mimar Sinan Mahallesi, no. 64’de bulunan bir sürücü kursuna ait arsadaki hurda minibüsün içinde bir kadın cesedi bulunmuştu.

Nazmiye Oruçoğlu’nun oğlu Serhat Y.’nin 17 Eylül 2018 tarihinde polise başvurarak annesinden haber alamadığını söylemesi üzerine soruşturma başlatılmıştı.

ANNESİ KAYBOLDUKTAN 11 GÜN SONRA KAYIP BAŞVURUSU YAPMIŞ 

Oğul Serhat Y.’nin annesinin kayboluşundan 11 gün sonra yaptığı müracaatın ardından minibüs içinde bulunan kimliksiz kadın cesedinin Nazmiye Oruçoğlu’na ait olduğu tespit edildi. Kayıp Şahıslar Büro amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmada Nazmiye Oruçoğlu’nun kendi evinde oturan eski eşi Yüksel Y. ve oğlu Serhat Y. ile kavgalı olduğu, ÿonları evinden çıkartmaya çalıştığı tespit edildi. Nazmiye Oruçoğlu’nun kaybolduğu 6 Eylül 2018 tarihinde son olarak noterden evi boşaltma için belge almak için Yüksel Y. ve Serhat Y. ile buluştuğu öğrenildi. 

KAYBOLDUĞU GÜN ESKİ EŞİ VE OĞLU İLE AYNI MİNİBÜSTE GÖRÜLMÜŞ

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri bu buluşmanın kamera kayıtlarına ulaşırken üçlünün yanında Erhan Ç., adlı kişinin de olduğunu tespit etti. Ancak Erhan Ç.’nin bir süre sonra sahibi olduğu minibüsten indiği Nazmiye Oruçoğlu, Yüksel Y. ve Serhat Y.’nin içinde bulunduğu aracın Cendere yolu istikametine gittiği belirlendi.

ESKİ EŞ, OĞUL VE MİNİBÜS SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

Bu gelişme üzerine aranmaya başlanan Yüksel Y.(49), Serhat Y(35). ve Erhan Ç.(30) Asayiş şube müdürlüğü ekipleri tarafından geçen hafta gözaltına alınmıştı. Olayla ilgili sorgulanan şüphelilerin kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi. Ancak şüphelilerin çelişkili ifadeler verdiği belirtildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Gayrimenkul zengini kadına ölüm tuzağı
Gayrimenkul zengini kadına ölüm tuzağı
 

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