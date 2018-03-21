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    GATA'dan son dakika Deniz Baykal açıklaması

    ANKARA (İHA)
    21.03.2018 - 14:26 | Son Güncelleme:

    CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın sağlık durumuna ilişkin Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yapılan açıklamada, "Deniz Baykal’ın genel durumu iyi, bilinci açık durumdadır. Mevcut durumu doğrultusunda gerekli tıbbi tedavisi ve bakımı devam etmektedir. Fizik Tedavi bölümü tarafından fizyoterapi programı uygulanmaya başlanmıştır" denildi.

    GATA'dan yapılan bilgilendirmede şu ifadeler kaydedildi:

    "20.03.2018 tarihinde Hastanemize getirilen Sayın Deniz Baykal, Palyatif Kliniğine kabul edilmiştir. Hemen ardından; Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Fizik Tedavi, Kardiyoloji, Göğüs hastalıkları öğretim üyeleri tarafından değerlendirilip gerekli tetkikleri yapılarak tıbbi tedavisi planlanmıştır. Sayın Deniz Baykal’ın genel durumu iyi, bilinci açık durumdadır. Mevcut durumu doğrultusunda gerekli tıbbi tedavisi ve bakımı devam etmektedir. Fizik Tedavi bölümü tarafından fizyoterapi programı uygulanmaya başlanmıştır."

    Etiketler: Son dakika , GATA , Deniz Baykal , gündem
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