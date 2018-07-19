Gastrit nedir? Gastrit hastalığının belirtileri neler?
Sindirim sistemi denildiğinde ilk akla gelen rahatsızlıklardan biri de gastrittir. Zaman zaman bir diğer mide problemi olan reflü ile karıştırılan gastritin en önemli belirtileri, midenin üst bölümünde oluşan ağrılar ve yanma hissidir. İşte, gastrit hastalığıyla ilgili detaylı bilgiler!
Gastrit veya mide iltihabı, mide bağırsak kanalının iltihabı ("-itis") ile karakterize olan ve ishal, kusma , karın ağrısı ile krampa sebep olan bir tıbbi durumdur. Mide iltihabından gastro, mide mikrobu ve mide virüsü olarak da bahsedilir. Hastalığı yönetmenin temeli, yeterli sıvı alımında yatmaktadır. Hafif ya da orta derecedeki vakalar için bu genellikle oral rehidratasyon çözeltisi ile gerçekleştirilebilir. Daha ciddi vakalarda damar içinden sıvı verilmesi gerekebilir. Mide iltihabı öncelikle çocukları ve gelişmekte olan ülkelerde yaşayanları etkilemektedir.
Şikayetleri: Mide ağrıları, yanma hissi, ağrılara eşlik eden mide bulantısı, kusma, asemptomatik de olabilir
Tanısı İçin Neler Yapılmalıdır?
Gastroskopi, biyopsi, iyi çekilmiş mide profilleri
Tedavi Sonrası Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?
Diyet, ilaç kullanımına dikkat edilmeli. Etyoloji ne ise ona yönelik önerilerde bulunulur. "
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