Gasbettikleri cüzdan boş çıktı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriGasbettikleri cüzdan boş çıktı
GeriGündem Gasbettikleri cüzdan boş çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)
11.02.2019 - 10:12, Son Güncelleme:

Gasbettikleri cüzdan boş çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gasbettikleri cüzdan boş çıktı

ADANA'da 2 üniversite öğrencisini av tüfeğiyle yaralayarak, birinin cüzdanını gasbettiği iddia edilen Ramazan B. (20) ile B.O. (17), çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin ise gasbettikleri cüzdanda para olmadığı ortaya çıktı.

Olay, 12 Ocak  02.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi İsmet Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yüzleri maskeli ve silahlı 2 kişi, üniversite öğrencisi Serhat Berk B. ve kendisini şehir dışından ziyarete gelen arkadaşı Abdullah İ.'nin yolunu kesti. Şüpheliler, gençlerden cüzdanlarını ve cep telefonlarını istedi. Şüpheliler, Abdullah İ.'nin cüzdanını alırken, Serhat Berk B. direnince arbede çıktı. Gaspçılar, Serhat Berk B.'yi av tüfeğiyle bacağından yaralayıp, havaya da bir el ateş ettikten sonra kaçtı.

Silah sesini duyup, dışarı çıkan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan üniversiteli genç, Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından soruşturma başlatan Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin metruk bir binada gizlendiğini saptadı. Yapılan baskında Ramazan B. ile B.O. yakalandı. Olayda kullanılan av tüfeği de ele geçirildi. Şüphelilerin gasbettikleri cüzdanda para ve değerli bir eşya olmadığı ortaya çıktı.

Ramazan B. ile B.O., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Gasbettikleri cüzdan boş çıktı

Son dakika: ByLock operasyonu! 16 kişi gözaltına alındı

KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? 2019 KPSS takvimi

Irak'ın kuzeyine hava harekatı! Etkisiz hale getirildiler