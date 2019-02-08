Gar müdürü ‘sehven’ tutanak şüphelisi
Başkentteki tren kazasına ilişkin soruşturmada sürpriz bir gelişme yaşandı. Makasçı Osman Yıldırım’ın ifadesinde “Gerekli eğitimleri almadım” dedikten iki gün sonra kendisine “İşbaşı eğitim verilmiş, sehven imzalatılması unutulmuştur” şeklinde tutulan tutanakta imzası bulunan Ankara Gar Müdür Talip Ü., şüpheli olarak dava dosyasına girdi.
Makasçı Osman Yıldırım’ın 17 Aralık tarihindeki sorgusunda “Gerekli eğitimleri almadım” demesi üzerine, iki gün sonra kendisine “İşbaşı eğitim verilmiş, sehven imzalatılması unutulmuştur” diye tutanak tutulduğu ortaya çıkmıştı. Skandal tutanak altında imzası bulunan en yetkili isim olan Gar Müdürü Talip Ü.’ye bu konuda sorular yönetildi. Gar Müdürü, ifadesinde özetle şunları söyledi:
O GÜN BEN YOKTUM
“Tren teşkil memuru (makasçı) Osman Yıldırım’ın göreve başladığı 20 Ekim’de rahatsızlığım nedeniyle raporluydum. Bana göstermiş olduğunuz 19 Aralık 2018 tarihli tren teşkil memuru Osman Yıldırım’a 20 Ekim 2018 tarihinde Ankara Gar’da göreve başladığında eğitim verildiğine dair tutanakların imzalatılmasının unutulduğuna dair tutanağı ben amir olarak imzaladım. Bu tutanakta yer alan diğer görevlilerin bunu benim huzurumda imzaladıklarına dair ben tutanağı imzaladım. Yoksa ben Osman Yıldırım Ankara Gar’da göreve başladığında istiharatli olduğum için görevde değildim. Ayrıca tren teşkil memurlarına eğitim yaptırılması benim bizzat görevlerim arasında değildir.
NEDEN TEK MAKASÇI
Neden tek makasçı çalıştırıldığı sorusuna da Talip Ü., “saat 23.00 ile saat 07.00 arasında yoğunluğun fazla olmaması ve kadro durumu nedeniyle” yanıtını verdi.
9 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasına ilişkin soruşturmada makasçı, kontrolör ve hareket memuru tutuklanmıştı. 3 birim amirinin şüpheli olarak ifadesi alınarak tutuksuz yargılanmalarına karar verilmişti. Gar müdürüyle birlikte şüpheli yönetici sayısı 4’e çıktı.
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