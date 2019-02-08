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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mesut Hasan BENLİ / ANKARA
08.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Gar müdürü ‘sehven’ tutanak şüphelisi

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
Gar müdürü ‘sehven’ tutanak şüphelisi

Başkentteki tren kazasına ilişkin soruşturmada sürpriz bir gelişme yaşandı. Makasçı Osman Yıldırım’ın ifadesinde “Gerekli eğitimleri almadım” dedikten iki gün sonra kendisine “İşbaşı eğitim verilmiş, sehven imzalatılması unutulmuştur” şeklinde tutulan tutanakta imzası bulunan Ankara Gar Müdür Talip Ü., şüpheli olarak dava dosyasına girdi.

Makasçı Osman Yıldırım’ın 17 Aralık tarihindeki sorgusunda “Gerekli eğitimleri almadım” demesi üzerine, iki gün sonra kendisine “İşbaşı eğitim verilmiş, sehven imzalatılması unutulmuştur” diye tutanak tutulduğu ortaya çıkmıştı. Skandal tutanak altında imzası bulunan en yetkili isim olan Gar Müdürü Talip Ü.’ye bu konuda sorular yönetildi. Gar Müdürü, ifadesinde özetle şunları söyledi:

O GÜN BEN YOKTUM

“Tren teşkil memuru (makasçı) Osman Yıldırım’ın göreve başladığı 20 Ekim’de rahatsızlığım nedeniyle raporluydum. Bana göstermiş olduğunuz 19 Aralık 2018 tarihli tren teşkil memuru Osman Yıldırım’a 20 Ekim 2018 tarihinde Ankara Gar’da göreve başladığında eğitim verildiğine dair tutanakların imzalatılmasının unutulduğuna dair tutanağı ben amir olarak imzaladım. Bu tutanakta yer alan diğer görevlilerin bunu benim huzurumda imzaladıklarına dair ben tutanağı imzaladım. Yoksa ben Osman Yıldırım Ankara Gar’da göreve başladığında istiharatli olduğum için görevde değildim. Ayrıca tren teşkil memurlarına eğitim yaptırılması benim bizzat görevlerim arasında değildir.

NEDEN TEK MAKASÇI

Neden tek makasçı çalıştırıldığı sorusuna da Talip Ü., “saat 23.00 ile saat 07.00 arasında yoğunluğun fazla olmaması ve kadro durumu nedeniyle” yanıtını verdi.
9 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasına ilişkin soruşturmada makasçı, kontrolör ve hareket memuru tutuklanmıştı. 3 birim amirinin şüpheli olarak ifadesi alınarak tutuksuz yargılanmalarına karar verilmişti. Gar müdürüyle birlikte şüpheli yönetici sayısı 4’e çıktı.

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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