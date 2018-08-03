Gar katliamı davasında karar: 101'er kez ağır müebbet
2015’te Ankara Garı’nda 100 kişinin hayatını kaybettiği DEAŞ’ın canlı bomba saldırısına ilişkin davada mahkeme, 9 sanığı 101’er kez ağırlaştırılmış müebbet, 10 sanığı da 7.5 yıl-18 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırdı. Mahkeme hiçbir sanığa iyi hal indirimi yapmadı.
TERÖR örgütü DEAŞ’ın 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara’da gerçekleştirdiği canlı bomba saldırısı sonucu 100 kişi hayatını kaybederken, 391 kişi de yaralandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 19’u tutuklu 36 sanık hakkında Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açtı. Yargılama boyunca, müştekiler ve avukatları kovuşturmanın genişletilerek, katliamda ihmali bulunan kamu görevlileri hakkında da soruşturma açılmasını talebinde bulundu. Ancak mahkeme heyeti, bu talepleri kabul etmedi. Davanın karar duruşması dün yapıldı. Sanık Resul Demir, son savunmasını tekrarladığını ifade ederek, “Anayasal düzeni bozacak adam değilim” iddiasında bulundu. Sanık Esin Altıntuğ da mahkemeye yardımcı olmaya çalıştığını ifade ederek, “Halil İbrahim Durgun’un (bombacıları Ankara’ya taşıyan kişi) 13 Kasım gecesi yanına gittiğim için pişmanım. Kendisi geberdi gitti. Lekesi benim ve evlatlarımın üzerine kaldı. Yaptıklarım için pişmanım. Beraatımı istiyorum” dedi.
SANIKLARA CEZA YAĞDI
Son savunmaların ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Mahkeme, aralarında DEAŞ’ın Türkiye emiri olduğu iddia edilen İlhami Balı’nın da olduğu ve haklarında yakalama kararı bulunan 16 firari sanığın dosyasını ayırırken, ölüm nedeniyle sanık Mehmet Kadir Cabel hakkındaki davanın düşmesine karar verdi. Hiçbir sanık için iyi hal indirimi yapmayan mahkeme, sanıklar Yakup Şahin, Hakan Şahin, Hacı Ali Durmaz, Resul Demir, Talha Güneş, Metin Akaltın, İbrahim Halil Alçay, Hüseyin Tunç ve Abdulmuttalip Demir hakkında ‘anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs’ suçundan 1 kez, 100 kişinin öldürülmesi nedeniyle de 100’er kez olmak üzere toplam 101’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme aynı 9 sanığa, olayda yaralanan 391 kişiyi öldürmeye teşebbüs suçundan ayrı ayrı toplam 10 bin 557 yıl hapis cezasına hükmetti. Mahkeme, izinsiz patlayıcı madde bulundurmak suçundan sanık Yakup Şahin, Hüseyin Tunç, Abdulmuttalip Demir, Metin Akaltın ve Burak Ormanoğlu’na ayrı ayrı 10 yıl hapis ve 40 bin TL adli para cezası verdi. Sanıklar Metin Akaltın ve Burak Ormanoğlu’na, ‘6136 sayılı yasaya aykırılık’ suçundan ayrı ayrı 10 yıl 6 ay hapis ve 36 bin TL adli para verilirken, sanık Hakan Şahin’e, ruhsatsız silah bulundurma suçundan 3 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan sanıklar Burak Ormanoğlu, Suphi Alpfidan, Mehmedin Baraç, Nihat Ürkmez ve Yakup Karaoğlu’nu, 12’şer yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanıklar Esin Altuntuğ, Hatice Akaltın, Yakup Yıldırım, Abdulhamit Boz’a, silahlı terör örgütüne üye olmaktan 7 yıl 6’şar ay hapis cezası veren mahkeme, sanık Erman Ekici için silahlı terör örgütü yöneticisi olmak suçundan 18 yıl hapis cezasına hükmetti. Mahkeme, kasten öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüs suçlarından sanık Ekici hakkında suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı.
BOMBAYI GETİREN DE VAR MUHASEBECİ DE
101 kez ağırlaştırılmış ceza verilen sanıkların terör örgütündeki konumları şöyle:
Yakup Şahin: Örgüt içinde Kundi kod adıyla biliniyor. Canlı bombaları Ankara’ya getiren kişi.
Hakan Şahin: Örgüt içinde Davud kod adını kullanıyor. Ankara Tren Garı önünde gerçekleşen eylemden önce istihbarat ve keşif amacıyla Ankara’ya geldi.
Hacı Ali Durmaz: Örgüt içinde Mervan kod adını kullanıyor. Örgüt içinde ‘asker, savaşçı’ olarak biliniyor ve aynı zamanda bomba yapımında görevli.
İbrahim Halil Alçay: Örgüt içinde Huzeyfe Ebu kod adını kullanıyor. Ankara’ya canlı bombaları getiren aracın sahibi.
Resul Demir: Örgütün muhasebecisi.
Hüseyin Tunç: Örgüt içinde Ebu Hüseyin, Abdullah ismiyle biliniyor. Örgüt içinde nitrat satın alma ve taşıma işlerini yapmakla görevli.
Abdulmutalip Demir: Kod adı Ebu Bera, Gar katliamının planlanmasına ilişkin toplantıda yer aldı.
Talha Güneş: Kod adı Muhammed Fatih, katliamı planlayan Yunus Durmaz ve Halil İbrahim Durgun’un hücre evinde sakladı.
Metin Akaltın : Gar katliamının planlamasına ilişkin toplantıya katıldı, örgüt üyesi.
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