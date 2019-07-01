Gar davasında tazminat bekleyişi
DEAŞ’ın 2015’te Ankara Tren Garı’na yönelik canlı bomba saldırısında can veren üniversiteli Ebru Mavi’nin ölümüne ilişkin İçişleri Bakanlığı, 324 bin 989 TL maddi ve manevi tazminat ödemeye mahkûm edildi. Bakanlık, bir aylık ödeme süresine rağmen tazminatı yatırmayınca avukat Hadi Cin, icra işlemi başlattı. Ancak sonuç alamayan avukat Cin, üç ayrı davada daha tazminat ödenmesinin ‘ödenek’ gerekçesiyle beklediğini savundu.
Ebru Mavi’nin ölümüne ilişkin Ankara 17. İdare Mahkemesi’nde açılan tazminat davası 21 Şubat’ta bitmişti. Kararda “Bu zararların, terör olaylarını önlemekle yükümlü olduğu halde önleyemeyen idare tarafından, sosyal risk ilkesine göre topluma pay edilmesi suretiyle tazmini hakkaniyet gereği olup sosyal devlet ilkesine uygun düşecektir” denilmişti. Mahkeme anne Hatice İşli ve baba Musa Mavi için 144 bin 989 TL maddi, 180 bin TL manevi olmak üzere 324 bin 989 TL tazminat ödenmesine hükmetmişti. Avukat Cin, ödeme için 11 Nisan’da İçişleri’ne başvurmuştu.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle