Ganglion kisti nedir?
Anatomide ‘gangliyon’, biyolojik zar kütlesi, genel olarak sinir hücresi grupları olarak tanımlanabilir. Bu terim aynı zamanda, özellikle retinal gangliyon hücreleri olarak da kullanılır. Nörolojik bağlamda gangliyonlar ise, soma ve dendritik yapıların birleşiminden oluşan yapılardır. Peki, ganglion kisti nedir?
Ganglion kisti, bir eklemin üzerinde görülen, eklemle bağlantılı olan, içi şeffaf ve jel kıvamında sıvı ile dolu şişlikler olarak tanımlanabilir. Ganglion kisti en sık olarak el bileğinde olduğu için muayene ile el bileği çevresinde değişen ebatlarda hafif sert şişlik saptanabilir. farklı eklemlerde de eklem çevresinde muayene ile şişlikler saptanır.
Şikayetler:
-eklem üzerinde veya çevresinde şişlik
-kist çevresinde ağrı
-damar veya sinire yakınsa bunları sıkıştırmasına bağlı uyuşukluk ve karıncalanma
Tanı:
-tanı için fizik muayene esastır.
-şişliğin ayırıcı tanısı için usg yapılabilir. eklemle ve diğer yapılarla(damar ve sinir) olan ilişkisini saptamak için mr çekilebilir.(mr ın genelde cerrahi müdahale edilecek olan hastalarda çekilmesi uygundur.)
Tedavi:
-kistlerin büyük bölümü el bilek ateli veya elastik bandaj kullanılması ile kendiliğinden geriler.
-kendiliğinden gerilemeyen veya uzu süredir bulunan kistlere ilk önce uygulanacak tedavi kist içine bir ğine ile giripi kist içeriğini aspire etmektir.kist aspire edildikten sonra kist içine stroid enjeksiyonuda yapılabilir.aspirasyon sonrası elastik bandaj veya el bilek ateli kullanılması uygun olucaktır.aspirasyon işlemi bir kaç kez uygulanabilir.
-aspirasyondan sonra tekrarlyan kistler cerrahi olarak çıkarılabilir.
tedaviden sonra dikkat edilecek hususlar ve bilinmesi gerekenler:
-bu kistler kötü huylu tümörler değildir.
-tedavilerden sonra %40 oranında tekrarlama ihtimali vardır.
-kiste müdahale ediltikten sonra o eklemi zorlayıcı işlerden uzak durulması gerekir.
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