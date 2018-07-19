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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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19.07.2018 - 15:56, Son Güncelleme:

Ganglion kisti nedir?

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Ganglion kisti nedir?

Anatomide ‘gangliyon’, biyolojik zar kütlesi, genel olarak sinir hücresi grupları olarak tanımlanabilir. Bu terim aynı zamanda, özellikle retinal gangliyon hücreleri olarak da kullanılır. Nörolojik bağlamda gangliyonlar ise, soma ve dendritik yapıların birleşiminden oluşan yapılardır. Peki, ganglion kisti nedir?

Ganglion kisti, bir eklemin üzerinde görülen, eklemle bağlantılı olan, içi şeffaf ve jel kıvamında sıvı ile dolu şişlikler olarak tanımlanabilir. Ganglion kisti en sık olarak el bileğinde olduğu için muayene ile el bileği çevresinde değişen ebatlarda hafif sert şişlik saptanabilir. farklı eklemlerde de eklem çevresinde muayene ile şişlikler saptanır.

Şikayetler:

-eklem üzerinde veya çevresinde şişlik
-kist çevresinde ağrı
-damar veya sinire yakınsa bunları sıkıştırmasına bağlı uyuşukluk ve karıncalanma

Tanı:

-tanı için fizik muayene esastır.
-şişliğin ayırıcı tanısı için usg yapılabilir. eklemle ve diğer yapılarla(damar ve sinir) olan ilişkisini saptamak için mr çekilebilir.(mr ın genelde cerrahi müdahale edilecek olan hastalarda çekilmesi uygundur.)

Tedavi:

-kistlerin büyük bölümü el bilek ateli veya elastik bandaj kullanılması ile kendiliğinden geriler.
-kendiliğinden gerilemeyen veya uzu süredir bulunan kistlere ilk önce uygulanacak tedavi kist içine bir ğine ile giripi kist içeriğini aspire etmektir.kist aspire edildikten sonra kist içine stroid enjeksiyonuda yapılabilir.aspirasyon sonrası elastik bandaj veya el bilek ateli kullanılması uygun olucaktır.aspirasyon işlemi bir kaç kez uygulanabilir.
-aspirasyondan sonra tekrarlyan kistler cerrahi olarak çıkarılabilir.
tedaviden sonra dikkat edilecek hususlar ve bilinmesi gerekenler:
-bu kistler kötü huylu tümörler değildir.
-tedavilerden sonra %40 oranında tekrarlama ihtimali vardır.
-kiste müdahale ediltikten sonra o eklemi zorlayıcı işlerden uzak durulması gerekir.

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