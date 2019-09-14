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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
14.09.2019 - 13:03, Son Güncelleme:

Gamze'yi şaka yaparken öldürmüş

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Gamze'yi şaka yaparken öldürmüş

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde Gamze Kurt'un (18) öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Hüseyin Y.'nin (30) ifadesinde, şaka yapmak için Kurt’a doğrulttuğu silahın kazara ateş aldığını söylediği belirtildi.

Fatih Mahallesi 4905 Sokak'taki Gamze Kurt'un yaşadığı müstakil evden dün saat 08.00 sıralarında silah sesi gelmesi üzerine komşuları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine eve giden polis ve sağlık ekipleri, Gamze Kurt'u mutfakta kanlar içinde yatarken buldu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, başından av tüfeğiyle vurulduğu tespit edilen Kurt'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

Gamze Kurt'un cansız bedeni, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

ŞAKALAŞIYORMUŞ

Soruşturma başlatan polis ekipleri, Gamze Kurt'un evde gece kuzeni Gülsüm C. (17), arkadaşları Hüseyin Y. ve Şerif Can C. (28) ile birlikte olduğunu tespit etti. Aynı gün Gülsüm C. ve Şerif Can C. polis merkezine giderek teslim oldu. Hüseyin Y. ise otobüs terminalinde yakalanarak gözaltına alındı.

Olay günü Şerif Can C.'nin evde bulunan pompalı tüfekle, Hüseyin Y.'nin ise av tüfeğiyle oynadığı, iki şüphelinin de silahlarını Kurt'a doğrulttuğu belirlendi. Bu sırada Hüseyin Y.'nin elindeki av tüfeğinin ateş aldığı ve Gamze Kurt'un başından yaralandığı bildirildi. Hüseyin Y.'nin ifadesinde, şaka yapmak için elindeki silahı Kurt'a doğrulttuğunu, ancak tüfeğin kazayla ateş aldığını söylediği bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Gülsüm C. ile Hüseyin Y. ve Şerif Can C., bu sabah adliyeye sevk edildi.

 

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