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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
02.12.2019 - 14:23, Son Güncelleme:

Gamze 'okula gidiyorum' diye evden çıktı bir daha geri dönmedi

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Gamze 'okula gidiyorum' diye evden çıktı bir daha geri dönmedi

Bilecik'te 5 gün önce evden 'okula gidiyorum' diye çıkan 15 yaşındaki genç kız bir daha geri dönmedi. Gözü yaşlı annesi şimdi her yerde kızını arıyor.

Olay; Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde meydana geldi. 28 Kasım günü oturduğu Bedi Köyü'ndeki evinden sabah evden çıkan ve okuduğu Köprülü Mehmet Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne taşımalı sistem ile gelen 15 yaşındaki Gamze Tüfekçi bir daha evine dönmedi.

Gözü yaşlı anne o gün sabahtan derslerine girdiğini öğleden sonra da kızının Gölpazarı'ndan Bilecik'e gittiğini anlatarak, "O gün okula öğlene kadar gitmiş. Daha sonra buradan Bilecik otogarına gitmiş. Orada İstanbul'a gitmek için bilet almış ama otobüse binmemiş. O günden beri gözüm yaşlı bir şekilde Bilecik ve Gölpazarı emniyetinden bir haber bekliyorum. Güzel kızım neredeysen çık gel sana yalvarıyorum. Üzerinde o gün siyah kot pantolon, siyah spor ayakkabısı, gri renkte montu ve başında başörtüsü vardı. Görenler Allah rızası için 0546 940 33 07 bana veya 155 arayarak polise haber versinler" dedi.

Öte yandan acılı anne kızın en son Adana'dan Ayaz Toprak isimli bir kişiyle internet üzerinden görüştüğü söyleyerek, Adana'daki kişilerden de yardım istedi.

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