Galata’ya mavi kravat
Türk Tıbbi Onkoloji Derneği, prostat kanserine dikkat çekmek için “Tak Bir Mavi Kravat, Prostat Kanserine Dikkat’’ sloganıyla Galata Kulesi’ne hastalığın sembol rengi olan mavi renkte dev bir kravat taktı.
Kravat 22 Eylül’e kadar Galata Kulesi’nde kalacak. Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlem Er, ‘’Her sene 1 milyon 200 binden fazla erkeğe prostat kanseri tanısı konuyor’’ diyerek hastalığın önemine dikkat çekti. Prof. Dr. Er “Erken tanı çok önemli. Çünkü erken tanı alan kişilerin tamamına yakını tedavi edilebiliyor. Konuşulması tabu olan bir konu olduğu için açık alanda bu konuyu rahatlıkla konuşuyor olmak da çok önemli” dedi.
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