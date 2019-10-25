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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.10.2019 - 14:51, Son Güncelleme:

Gaga Bulut kimdir, nereli ve kaç yaşında?

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Gaga Bulut kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Gaga Bulut ismiyle tanınan ve gerçek ismi Bulut Altuğ olan sosyal medya fenomeni, geçtiğimiz yıl ekim ayında çocukları parayla öpüştürdüğü videolar dolayısıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Peki, Gaga Bulut kimdir? İşte, Bulut Altuğ ismiyle bilinen Gaga Bulut hakkında bazı bilgiler

Sosyal medya hesapları üzerinden çektiği parodi videolarla ünlenen daha sonra Youtuber olmak üzere çekimlere başlayan Gaga Bulut, İzmir Kordon'da çocukları öpüştürdüğü videolar dolayısıyla göz altına alınmıştı.

22 yaşındaki Gaga Bulut, bu videoların ardından harekete geçen İzmir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 

Mahkeme heyeti, sanık Bulut Altuğ’a, 15 yaşından küçük iki çocuğa yönelik ‘cinsel istismara azmettirme’ suçundan her mağdur için 8’er yıl ve ‘müstehcen görüntüleri yaymak’ suçundan da 1 yıl olmak üzere 17 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Tutukluluk halinin devamına karar verilen sanığa ayrıca 1000 gün adli para cezası verilirken, bu paranın 20 bin TL’ye çevrilmesine karar verdi.

Mahkeme heyeti, diğer sanık F.B.B.’ye de 15 yaşından küçük iki çocuğa yönelik ‘cinsel istismara azmettirme’ suçunda Altuğ’a yardım etmesinden dolayı her mağdur için 4’er yıl olmak üzere toplam 8 yıl hapis cezası verdi. 

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