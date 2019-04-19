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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hümeyra PARDELİ- Zafer KUMRU/ERZURUM (DHA)
19.04.2019 - 10:54, Son Güncelleme:

Furkan'ı arama çalışmaları devam ediyor

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Furkan'ı arama çalışmaları devam ediyor

Erzurum'un Karaçoban ilçesine bağlı Budaklı köyünde önceki gün kaybolan 4 yaşındaki Furkan Yiğit'i arama çalışmaları devam ediyor. Jandarma ekipleri, köy çevresinde sık sık vücut ısısını algılayan drone olan 'sky ranger' uçurarak tarama yapıyor.

Karaçoban ilçesi Budaklı köyünde yaşayan Gülperi- Fehim Yiğit çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Furkan, 17 Nisan günü saat 13.30 sıralarında kayboldu. Babasının kapı önüne bıraktığı Furkan, evlerinin önünde 20 dakika içerisinde sırra kadem bastı. Aile kendi imkanlarıyla Furkan'ı bulamayınca cami minaresinden anons yapılarak küçük çocuğun kaybolduğu duyuruldu. Köylüler de Furkan Yiğit'i bulmak için seferber oldu. Ancak tüm çabalar sonuçsuz kalınca aile jandarmaya kayıp başvurusunda bulunuldu.

Jandarma ile Erzurum Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü'ne bağlı ekip, bölgeye gönderildi. Aynı gün saat 19.00 sıralarına başlatılan arama- kurtarma çalışmalarına saat 01.30'da ara verildi.

Furkanı arama çalışmaları devam ediyor
Dün günün erken saatlerine yeniden başlatılan arama çalışmalarına 100'e yakın jandarma, 20 köy korucusu, 6'sı su altı ve su üstü arama ekibi olmak üzere 16 AFAD personeli katıldı. AFAD ekipleri kar suları nedeniyle yükselen Kocasu'da botlarla, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri de, iz ve kadavra köpekleriyle bölgede Furkan’ı aradı.

Gece yarısı ara verilen Furkan'ı arama çalışmalarına bugün günün ilk ışıklarıyla yeniden başlandı. Furkan kaybolmasıyla ilgili tüm ihtimaller değerlendirilirken, köydeki evler, ahırlar ve eklentileri tek tek kontrol ediliyor, çevredeki dağlık bölgeler ve arazilerde de arama yapılıyor. Jandarma ekipleri Furkan'ın kaybolduğu ilk günden beri, köy çevresinde sık sık vücut ısısını algılayan drone olan 'sky ranger'ı uçurarak tarama yapıyor.

Baba Fehim Yiğit'in bilgisine başvuran jandarma ekipleri, çok yönlü araştırma başlattı. Eşinin, geçirdiği kaza nedeniyle hastanede tedavi gören oğlunun yanında kaldığını belirten Fehim Yiğit, bu nedenle Furkan’a da babaannesi Hatmi Sultan ile dedesi Eset Yiğit’in baktığını söyledi. Fehim Yiğit, "Kardeşlerimle aynı evde yaşıyoruz. Çocuğumu kapının önüne bıraktım. Bırakınca da kapıyı tıklatarak Furkan'ı bıraktığımı söyledim. Ben daha sonra hayvanların bakımı için ahıra gittim. Furkan benim arkamdan gelmiş. Döndüğümde 7 yaşındaki kızım Zeliha, 'Furkan yok' dedi. Ara sıra evimizin karşısında bulunan mezarlığa giderdi. Mezarlığın alt kısmında bir su var. O akarsu da köyün gidiş kısmında bulunan Kocasu ile birleşiyor. Her yere baktık ama oğlumu bulamadık" dedi.

Furkanı arama çalışmaları devam ediyor

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