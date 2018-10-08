Fulya’nın katil zanlısı bugün hakim karşısında
Antalya’nın Kaş İlçesinde 2 yıl önce öldürülen 29 yaşındaki Fulya Özdemir’in katil zanlısı Atilla Makta’nın (34) yargılamasına bugün başlanıyor. Elmalı Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek davanın tutuklu sanığı Makta için hazırlanan iddianamede, müebbet hapis cezası istendi. İddianamede, Makta için haksız tahrik hükümlerinin de uygulanmaması istendi.
İsviçre'de ailesiyle yaşayan ve 3 yıl önce Kaş’a yerleşen Fulya Özdemir'in cansız bedenine 15 Ekim 2016’da ulaşıldı. Cesedi, taş ve kaya yığının altında bulunan Özdemir’in katil zanlısı Atilla Makta’nın izine ise, cinayetten 9 gün sonra ulaşıldı. Cinayetten bir gün sonra Kaş’tan ayrıldığı tespit edilen Makta, Lüleburgaz’da yaşayan dayısının evine sığındı.
ENİŞTESİ, YERİNİ SÖYLEDİ
Makta’nın, Özdemir’in katili olarak arandığı yönündeki haberler sonrası eniştesi E. M., jandarmaya haber verdi. Dayısı İ. Ç.’nin evinde yakalanan Makta, Kaş Sulh Ceza Hakimliğince 25 Ekim'de tutuklandı. Makta, savcılık ve hakimlik sorgusunda cinayeti işlediğini itiraf etti. Fulya Özdemir’i bir anlık öfke sonucu öldürdüğünü öne süren Makta, Özdemir’in kendisine kötü davrandığını, aşağıladığını iddia etti.
NASIL İFADE VERECEĞİNİ BİLİYOR
Atilla Makta hakkında yürütülen soruşturma ise geçen Ağustos ayında tamamlandı. Elmalı Cumhuriyet Savcısı Özer Algül, hazırladığı iddianamede Makta’nın kasten öldürme suçundan yargılanması istendi. İddianamede, Makta için haksız tahrik hükümlerinin de uygulanmaması talep edildi. İddianamede, Makta’nın daha önce de benzer bir suçtan hapis yattığı belirtilerek Makta’nın yalan beyana dayalı ifade verme usulünü bildiği kaydedildi.
İLK DURUŞMA BUGÜN
Hazırlanan iddianameyi kabul eden Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi, ilk duruşma için 9 Ekim’e gün verdi.
'15 EKİM HESAPLAŞMA GÜNÜ' DİYE YAZMIŞTI
Fulya Özdemir'in cansız bedeni bulunduğu esnada, eşyaları arasında bir de not bulunmuştu. 8 Ekim’de yazılmış bir kağıtta, 15 Ekim için, yani cinayetin işlendiği gün için, 'Bugün Atilla, Önder ve patronla hesaplaşma günü' diye bir not kaleme almıştı. Cinayet de 15 Ekim'de meydana geldi. Fulya Özdemir'in ailesi, notta adı geçen kişilerin de soruşturulmasını talep etmişti.
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