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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dinçer GÖKÇE
08.10.2018 - 23:59, Son Güncelleme:

Fulya’nın katil zanlısı bugün hakim karşısında

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
Fulya’nın katil zanlısı bugün hakim karşısında

Antalya’nın Kaş İlçesinde 2 yıl önce öldürülen 29 yaşındaki Fulya Özdemir’in katil zanlısı Atilla Makta’nın (34) yargılamasına bugün başlanıyor. Elmalı Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek davanın tutuklu sanığı Makta için hazırlanan iddianamede, müebbet hapis cezası istendi. İddianamede, Makta için haksız tahrik hükümlerinin de uygulanmaması istendi.

İsviçre'de ailesiyle yaşayan ve 3 yıl önce Kaş’a yerleşen Fulya Özdemir'in cansız bedenine 15 Ekim 2016’da ulaşıldı. Cesedi, taş ve kaya yığının altında bulunan Özdemir’in katil zanlısı Atilla Makta’nın izine ise, cinayetten 9 gün sonra ulaşıldı.  Cinayetten bir gün sonra Kaş’tan ayrıldığı tespit edilen Makta, Lüleburgaz’da yaşayan dayısının evine sığındı. 

ENİŞTESİ, YERİNİ SÖYLEDİ

Makta’nın, Özdemir’in katili olarak arandığı yönündeki haberler sonrası eniştesi E. M., jandarmaya haber verdi. Dayısı İ. Ç.’nin evinde yakalanan Makta, Kaş Sulh Ceza Hakimliğince 25 Ekim'de tutuklandı. Makta, savcılık ve hakimlik sorgusunda cinayeti işlediğini itiraf etti. Fulya Özdemir’i bir anlık öfke sonucu öldürdüğünü öne süren Makta, Özdemir’in kendisine kötü davrandığını, aşağıladığını iddia etti.

NASIL İFADE VERECEĞİNİ BİLİYOR

Atilla Makta hakkında yürütülen soruşturma ise geçen Ağustos ayında tamamlandı. Elmalı Cumhuriyet Savcısı Özer Algül, hazırladığı iddianamede Makta’nın kasten öldürme suçundan yargılanması istendi. İddianamede, Makta için haksız tahrik hükümlerinin de uygulanmaması talep edildi. İddianamede, Makta’nın daha önce de benzer bir suçtan hapis yattığı belirtilerek Makta’nın yalan beyana dayalı ifade verme usulünü bildiği kaydedildi.

İLK DURUŞMA BUGÜN

Hazırlanan iddianameyi kabul eden Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi, ilk duruşma için 9 Ekim’e gün verdi.

'15 EKİM HESAPLAŞMA GÜNÜ' DİYE YAZMIŞTI

Fulya Özdemir'in cansız bedeni bulunduğu esnada, eşyaları arasında bir de not bulunmuştu. 8 Ekim’de yazılmış bir kağıtta, 15 Ekim için, yani cinayetin işlendiği gün için, 'Bugün Atilla, Önder ve patronla hesaplaşma günü' diye bir not kaleme almıştı. Cinayet de 15 Ekim'de meydana geldi. Fulya Özdemir'in ailesi, notta adı geçen kişilerin de soruşturulmasını talep etmişti.

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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