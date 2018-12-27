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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dinçer GÖKÇE
27.12.2018 - 14:00, Son Güncelleme:

Fulya Özdemir cinayetinde, mahkeme 'haksız tahrik' indirimi uyguladı

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Fulya Özdemir cinayetinde, mahkeme 'haksız tahrik' indirimi uyguladı

İki yıl önce Antalya'nın Kaş ilçesinde Fulya Özdemir'in öldürülmesi davasında karar çıktı. Mahkeme, sanık Atilla Makta için önce müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti verdiği cezada haksız tahrik indimi uygulayarak cezayı 18 yıl hapis cezasına indirdi. Uzmanlar, verilen karanın onanması halinde, Makta'nın 13 yıl 6 ay sonra serbest kalabileceğine işaret etti.

İSVİÇRE'DE ailesiyle yaşayan ve 3 yıl önce Kaş'a yerleşen Fulya Özdemir'in cansız bedenine 15 Ekim 2016'da ulaşıldı. Cesedi, taş ve kaya yığını altında bulunan Özdemir'in katil zanlısı Atilla Makta'nın izine ise cinayetten 9 gün sonra ulaşıldı. Cinayetten bir gün sonra Kaş'tan ayrıldığı tespit edilen Makta'nın yargılamasına Elmalı Ağır Ceza Mahkemesinde başlandı.

Cinayet davasında karar 4’üncü duruşmada çıktı. Kırklareli’nde tutuklu bulunan sanık Atilla Makta SEGBİS üzerinden duruşmaya katıldı.

AVUKATI: HAKSIZ TAHRİK UYGULANSIN
Duruşmada mütalaasını açıklayan Savcı Özer Algül, Makta hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası verilmesini talep etti. Son savunmaları sorulan taraflardan sanık avukatı ise, mütalaaya katılmadıklarını, haksız tahrik hükümleri uygulanmasını talep etti.

CEZA 18 YILA İNDİRİLDİ
Mahkeme kararında önce müebbet hapis cezası verdi. Heyet, cinayetin ‘haksız tahrik’ altında işlendiğine hükmederek verilen cezada indirime gitti. Mahkeme Makta’ya 18 yıl hapis cezası verdi.

13 YIL 6 AY SONRA...
İstanbul Barosuna üye avukat Alper Sarıca, karara ilişkin “Haksız tahrik hükümlerinin uygulanmış olması tartışma yaratabilir” dedi. Mahkemenin gerekçeli kararı yazıldığında neden haksız tahrik uygulandığının daha net anlaşılabileceğini kaydeden Av. Sarıca, Atilla Makta’nın verilen ¾’ünü yattıktan sonra salıverilebileceğini aktardı. Eğer, söz konusu karar onanırsa Makta 13 yıl 6 ay sonra serbest kalabilir.

ACIM BİR KAT DAHA ARTTI
Fulya Özdemir'in babası Eyvaz Özdemir karara ilişkin yaptığı açıklamada "Haksız tahrik indirimini sanık bile talep etmezken böyle bir karar çıktı. Savcının indirim uygulanmaması yönündeki mütalaasına rağmen indirim uygulandı. Bu acımı bir kat daha artırdı. Bu durumu anlamak mümkün değil" dedi. 

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