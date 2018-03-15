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    'Fuhuş yapmıyoruz, kısır yapıyoruz'

    Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)
    15.03.2018 - 17:02 | Son Güncelleme:

    Antalya’da polis tarafından düzenlenen iki ayrı fuhuş operasyonunda, 1’i kadın 5 kişi gözaltına alındı. Kadınlar polise, “Ev hanımıyız. Fuhuş yapmıyoruz, kısır günü düzenliyoruz” dedi.

    ANTALYA İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, istihbarat üzerine Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi’ndeki bir evde fuhuş yapıldığını ve kadınları, Ş.Y. adlı kadın ile Ş.B.’nin pazarladığını tespit etti.  Operasyon düzenleyen ekipler, evde bulunan 3 Türk kadın ile Ş.Y. ve Ş.B.’yi gözaltına aldı. Polisi karşısında gören kadınlar, “Biz ev hanımıyız. Burada fuhuş yapmıyoruz, kısır günü düzenliyoruz” dedi. Gerçek ise müşterilerin ifadesiyle ortaya çıktı. 3 kadın ifadelerinin ardından serbest kalırken, kadınları pazarlayan Ş.Y. ile Ş.B. de gözaltına alındı.

    FUHŞUN ŞİFRESİ: 'HAVA DA ÇOK ISINDI'

    İkinci operasyon ise Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi’nde düzenledi. Müşteri gibi davranan polis, 1’i Belarus ve 2’si Özbekistan vatandaşı 3 kadın ile fuhuş karşılığında 2 bin liraya anlaştı. Belirtilen adrese gelen şüpheliler C.A., A.K. ve M.Ö. gözaltına alındı. Müşterilerin güven vermek amacıyla şüphelilere, ‘Havalar da çok ısındı’ şifresini kullandıkları ortaya çıktı. Yabancı uyruklu 3 kadın, sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğü’ne götürülürken, iki ayrı operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

     

     

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    Etiketler: ANTALYA , fuhuş , Operasyon , gündem
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