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    Fuhuş şebekesinin inanılmaz şifreleri ortaya çıktı!

    BURSA (İHA)
    06.04.2018 - 10:14 | Son Güncelleme:

    Bursa, Yalova ve Aydın'da 17 adrese eşzamanlı yapılan baskınla fuhuş çetesi çökeltildi. Fuhuş şebekesinin aralarında irtibat kurmak için ‘doğum günü pastası, kiralık araç, yeni civciv, yılbaşı, tek tur, gizemli geceler’ gibi şifreler kullandıkları belirlendi.

    Bursa Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekiplerinin 3 aydır titizlikle sürdürdüğü operasyon neticesinde fuhuş çetesi çökeltildi. Aralarında evli çiftlerin de olduğu saptanan fuhuş şebekesi üyelerinin, Moldova, Ukrayna, Kazakistan, Belarus ve Azerbaycan gibi ülkelerden getirdikleri kişilere para karşılığında fuhuş yaptırdığı tespit edildi. Dedektiflerin ‘Pasaportçu’ lakaplı bir şüpheliyi fiziki ve teknik takibe alması üzerine, şüphelilerin kendi aralarında ‘doğum günü pastası, kiralık araç, yeni civciv, yılbaşı, tek tur, gizemli geceler’ şifreleri ile konuştukları belirlendi.

    Soruşturmanın sonunda ekipler Bursa, Aydın ve Yalova'da 17 adrese eşzamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan baskın sonucu fuhuş yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu kadınlar sınır dışı edilirken, fuhuş şebekesi üyelerinden 16 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler yapılan sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

     

     

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    Etiketler: şifre , gündem
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