Fuat Oktay'ın anne acısı
CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay’ın annesi Şaziye Oktay (83) hayatını kaybetti.
Felçli olan Şaziye Oktay uzun süredir tedavi görüyordu. Bir süre önce hastaneden taburcu edilen Oktay dün öğle saatlerinde vefat etti. Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz eve gelerek Fuat Oktay’ın babası Ömer Oktay’a başsağlığı dileğinde bulundu.
Fuat Oktay, annesinin ölüm haberini Yozgat’ta aldı. Çekerek ilçesinde cuma namazı için gittiği cami çıkışında toplanan kalabalığa seslenen Oktay, “Sizinle hasbihal etmek için gelmiştim. Önceden gelmek istedik. Programın yoğunluğundan dolayı biraz gecikmiştim, bugün de cenazemiz var. Dualarınızı bekliyoruz, anlayışınıza sığınarak programı iptal etmek istiyorum. Ziyaret borcumuz olsun” dedi.
Cami çıkışında, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer ve vatandaşlar, Oktay’a başsağlığı diledi. Şaziye Oktay, Eyüp Sultan Camisi’nde bugün öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Eyüp Sultan Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
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