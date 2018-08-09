Fuat Oktay’dan Ordu’daki son durumla ilgili flaş açıklama
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ordu’daki sel felaketi ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.
Fuat Oktay’ın açıklamalarından satırbaşları:
Cumhurbaşkanı Erdoğan olayı çok yakından takip etti. Gerekli bakanlara ve sorumlulara gereken tüm talimatları verdi. Sabah yine gelip bölgeye son gelişmeleri gözden geçirdik.
Fındık üreticilerin durumu ile geniş kapsamlı bir değerlendirme yaptık.
Hamd olsun bir can kaybımız olmadı. Hasarın boyutu da tahmin edilenden ve gösterilenden alt seviyelerde bu da oldukça olumlu bir gelişme. Sel Karadeniz Sahil yolu üzerindeki köprüde büyük bir zarar verdi. Bölgedeki diğer bazı köprülerimiz de oluşan zararlar var. Ulaştırma Bakanımız bununla ilgili çalışmalarını yapıyor. Çok hızlı bir şekilde gerekenler yapılacak. Vatandaşlarımız mağdur edilmeyecek.
Hasarla alakalı konutlar noktasında da baktığımızda 66 konutumuzda, 264 iş yerimizde ve 60 aracın zarar gördüğünü ön hasar tespitlerimiz sonucu bunu görüyoruz.
Ailelerimiz de dahil su baskını yaşayanlar da dahil mağdur edilmeyecektir.
Biz vatandaşlarımızın yanındayız. İlk andan itibaren yanındaydık, yalnız değilsiniz. Ben bu vesileyle cumhurbaşkanımız adına geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum.
Sayın cumhurbaşkanımız da konuyu an be an takip ediyorlar.
Bir şeyi de hatırlatmak istiyorum. İklim değişiyor ve Türkiye de bu değişimden ister istemez payını alıyor. Bir zihinsel dönüşüme ihtiyacımız var.
Dere yataklarına gerek konut, gerek iş yeri yapımında bundan sonrasında çok çok daha hassas olmamız gereken bir döneme giriyoruz.
Vatandaşlarımızın, belediyelerin ve ilgili birimlerimizin hassas olmasını arzu ediyoruz. Yine sayın cumhurbaşkanımızın beklentisi de bu yöndedir.
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