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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.09.2019 - 10:43, Son Güncelleme:

Fuat Oktay'dan İstanbul depremi sonrası önemli açıklamalar

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Fuat Oktay'dan İstanbul depremi sonrası önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay İstanbul depremi sonrasında çok önemli bilgiler paylaştı. Oktay açıklamasında ‘AFAD ihbar hattına gelen hasarlı bina sayısı 473'tür. Hasarların çoğu basit çatlak. Yaralanan 34 vatandaşın 10'unun tedavisi sürüyor’ dedi.

Fuat Oktay’ın açıklamalarından satır başları:

Şuana kadar tüm kurumlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlarımızdan gelen ihbarların tamamı ilgili kurumlarımız tarafından kayıt alınarak incelemeler yapılmıştır. Şuana kadar AFAD ihbar hattına gelen hasarlı bina sayısı 473'tür. Bunların çoğunluğu da dünkü ifade ettiğimiz çerçevede basit ölçekte duvarında çatlaklar oluşan binalardan oluşmakta. Bakanlığımız bu konuyla ilgili binaları incelemeye almıştır. Hasar ihbarı yapılan 55 okulumuz var bunların tamamı kontrol edilmiştir. 14 okul için detaylı inceleme kararı almıştır. Söz konusu okullar bugün tatil edilmiştir. Diğer 7 bin 46 okulda eğitime ara verilecek bir bulguya rastlanmamıştır. Hasar tespit çalışmaları sonucu boşaltılan binalarda yaşayan 34 vatandaşlarımız misafir edilmektedir. Depremin ardından yaralanan 34 vatandaşımızdan da 10'unun tedavilerine devam edilmekte 24 vatandaşımız taburcu edilmiş durumdadır. 188 artçı deprem daha yaşadığımız süreçte ilgili birimlerimizle gelişmeleri anlık olarak takip ediyoruz.

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