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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Gündem
AA
07.04.2019 - 11:36, Son GÃ¼ncelleme:

Fuat Oktay: MüttefikliÄŸe aykÄ±rÄ± tutumlara müsamaha göstermeyeceÄŸiz

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CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Fuat Oktay yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada "DÄ±ÅŸ politikada dayatmalara, masa baÅŸÄ± oldubittilere ve mÃ¼ttefikliÄŸe aykÄ±rÄ± tutumlara mÃ¼samaha gÃ¶stermeyeceÄŸiz" ifadelerini kullandÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Fuat Oktay, "DÄ±ÅŸ politikada hiÃ§bir konuda dayatmalara, masabaÅŸÄ± oldu bittilere ve mÃ¼ttefikliÄŸe aykÄ±rÄ± tutumlara mÃ¼samaha gÃ¶stermeyeceÄŸiz." dedi.Â Â Â Â Â 

Oktay, ATO Congresium'da dÃ¼zenlenen TÃ¼rk KÄ±zÄ±lay 101. OlaÄŸan Genel Kurulu'nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmasÄ±na, hilal-i ahmerin yurt iÃ§inde ve yurt dÄ±ÅŸÄ±nda en vakur ÅŸekilde dalgalanmasÄ± iÃ§in her zaman destek veren CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n selam ve sevgilerini katÄ±lÄ±mcÄ±lara ileterek baÅŸladÄ±.Â Â Â Â Â Â Â 

Milletin kurumu KÄ±zÄ±layÄ±n kalplerde umudu yeÅŸerten, gÃ¶nÃ¼lleri Ä±sÄ±tan ve yÃ¼reklere sÃ¼rur veren kÄ±rmÄ±zÄ± hilalin fedakar taÅŸÄ±yÄ±cÄ±sÄ± olduÄŸunu ifade eden Oktay, TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ±n, TÃ¼rk milletinin misafirperverliÄŸi, yardÄ±mseverliÄŸi ve cÃ¶mertliÄŸinin yansÄ±dÄ±ÄŸÄ± kÃ¶klÃ¼ bir kuruluÅŸ olduÄŸunu belirtti.Â Â Â Â Â Â Â 

TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ±n dÃ¼nyadaki Ã¶rneklerinin aksine 150 yÄ±ldÄ±r tarafsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± net ÅŸekilde koruyarak TÃ¼rkiye'nin ÅŸefkat elinin uzandÄ±ÄŸÄ± gÃ¶nÃ¼llerde yer ettiÄŸine dikkati Ã§eken Oktay, "KÄ±zÄ±lay 1903 ve 1941'de gerÃ§ekleÅŸen Van depremlerinde olduÄŸu gibi 2011 Van depreminde de vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n yanÄ±ndaydÄ±.1989'da Bulgaristan'dan Ã¼lkemize gerÃ§ekleÅŸen gÃ¶Ã§ sÄ±rasÄ±nda gÃ¶Ã§menleri yine KÄ±zÄ±lay karÅŸÄ±laÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. KÃ¶rfez SavaÅŸÄ± dÃ¶neminde Irak'tan gÃ¶Ã§ eden kardeÅŸlerimizin ve son yÄ±llarda yaÅŸanan insani krizler nedeniyle Suriye ve Irak'tan topraklarÄ±mÄ±za sÄ±ÄŸÄ±nan kardeÅŸlerimizin her tÃ¼rlÃ¼ ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± gideren de KÄ±zÄ±layÄ±mÄ±zdÄ±. GeÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde Ä°ran'da yaÅŸanan sel felaketinde afetzedelerin yardÄ±mÄ±na yine en Ã¶n saflarda KÄ±zÄ±lay koÅŸmuÅŸtur." ifadelerini kullandÄ±.Â Â Â Â Â 

Oktay, OsmanlÄ± KÄ±zÄ±lay Cemiyeti YÄ±llÄ±ÄŸÄ±na KÄ±zÄ±lay HanÄ±mlar BaÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan 1913 yÄ±lÄ±nda not dÃ¼ÅŸÃ¼len, "KÄ±zÄ±lay, kalplerin yÃ¶neliÅŸ yeri ve birleÅŸtikleri merkez olmuÅŸtur. Bu cemiyeti var eden ve azimli vatanseverlikleriyle bu bÃ¼yÃ¼k mÃ¼esseseye destek olan hamiyet sahipleri takdir ve Ã¶vgÃ¼nÃ¼n Ã¼zerindedir." satÄ±rlarÄ±nÄ±n KÄ±zÄ±layÄ±n dÃ¼nden bugÃ¼ne duruÅŸunu net ÅŸekilde ortaya koyduÄŸunu sÃ¶yledi.Â Â Â Â Â 

"TÃœRKÃ–K PROJESÄ° TAKDÄ°RE ÅžAYAN"Â Â Â Â Â Â Â 

Cephede yaralÄ± askerlerin tedavisi iÃ§in Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± yolda KÄ±zÄ±layÄ±n, bugÃ¼n kÃ¼resel bir yardÄ±m kuruluÅŸuna dÃ¶nÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ olmasÄ±nÄ±n haklÄ± gururunu yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± vurgulayan Oktay, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:Â Â Â Â Â 

"Peygamber Efendimiz, 'Ä°nsanlarÄ±n en hayÄ±rlÄ±sÄ± insanlara en faydalÄ± olandÄ±r.' buyuruyor. BÃ¶yle bir inancÄ±n mensuplarÄ± olarak, Ã¼lke iÃ§inde ve dÄ±ÅŸÄ±nda yÃ¼z binlerce insana yardÄ±m ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±na katkÄ± saÄŸlamanÄ±n deÄŸerinin bilincindeyiz. Bu ÅŸuurla KÄ±zÄ±lay, afetten kan ihtiyacÄ±na, gÃ¶Ã§ ve mÃ¼lteci hizmetlerinden uluslararasÄ± yardÄ±m faaliyetlerine kadar her konuda kendi alanÄ±nÄ±n marka kurumu haline gelmiÅŸtir. TÃ¼rk KÄ±zÄ±lay, Ã¼lke Ã§apÄ±nda yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± afet mÃ¼dahale ve afet lojistik sistemleri ile dÃ¼nyanÄ±n en iyi afet Ã¶rgÃ¼tlenmelerinden birine sahiptir. Bunun yanÄ± sÄ±ra Kan BaÄŸÄ±ÅŸ Merkezleri ve 350'den fazla Mobil Kan BaÄŸÄ±ÅŸ AracÄ± ile Ã¼lkemizin ihtiyacÄ± olan kanÄ±n tamamÄ±nÄ±n gÃ¶nÃ¼llÃ¼ baÄŸÄ±ÅŸÃ§Ä±lardan karÅŸÄ±lanmasÄ± konusunda Ã¶nemli aÅŸama kaydetmiÅŸtir. KÄ±zÄ±lay Ã§abalarÄ±yla 2015'te 1,9 milyon kan baÄŸÄ±ÅŸÄ± varken gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde bu sayÄ± 2,7 milyonu aÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r. AyrÄ±ca gÃ¼venli kan temini konusundaki baÅŸarÄ±sÄ±nÄ± ilik nakli ve kÃ¶k hÃ¼cre tedavisi alanÄ±na da taÅŸÄ±yan KÄ±zÄ±layÄ±n, SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± ile ortaklaÅŸa yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ TÃœRKÃ–K projesi takdire ÅŸayandÄ±r. Proje vesilesiyle toplanan kÃ¶k hÃ¼cre baÄŸÄ±ÅŸlarÄ±yla kemik iliÄŸi bankasÄ± oluÅŸturulmuÅŸ, ÅŸifa bekleyen bine yakÄ±n hastamÄ±z kÃ¶k hÃ¼cre nakliyle saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na kavuÅŸmuÅŸtur."Â Â Â Â Â 

Oktay, Ã¼lkenin 780 bin kilometrekaresinin yanÄ± sÄ±ra KÄ±zÄ±layÄ±n Afrika, Asya ve Balkanlara uzanan gÃ¶nÃ¼l coÄŸrafyasÄ±nda iftihar vesilesi faaliyetlere imza attÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â Â Â Â Â Â Â 

Son yÄ±llarda uluslararasÄ± yardÄ±m faaliyetlerine aÄŸÄ±rlÄ±k veren KÄ±zÄ±layÄ±n, geÃ§tiÄŸimiz 10 yÄ±lda 138 farklÄ± Ã¼lkede afetlere mÃ¼dahale ettiÄŸini, ihtiyaÃ§ sahiplerinin barÄ±nma ve beslenme gibi temel ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Oktay, Haitiâ€™den MogadiÅŸu'ya, Myammarâ€™dan Filistin'e kadar maÄŸdur ve mazlumlarÄ±n yardÄ±mÄ±na koÅŸan, gidilmez, ulaÅŸÄ±lmaz denilen yerlere cesaret ve fedakarlÄ±kla ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.Â Â Â Â Â Â Â 

AFAD BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemden bu yana yurt iÃ§inde ve yurt dÄ±ÅŸÄ±nda hangi afet bÃ¶lgesine gittiyse KÄ±zÄ±layÄ±n hilal-i ahmeri ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Oktay, her geÃ§en gÃ¼n kapasitesini artÄ±rarak insani yardÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda kÃ¼resel bir aktÃ¶r haline gelen KÄ±zÄ±layÄ±n yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± da yakÄ±ndan takip ettiÄŸini vurguladÄ±.Â Â Â Â Â 

"Ä°NSANÄ° YARDIM SIRALAMASI YÃœZ AKIMIZ"Â Â Â Â Â Â Â

Fuat Oktay, her zaman insanÄ± temel alan politikalar Ã§erÃ§evesinde bir afet, felaket yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nda en hÄ±zlÄ± ÅŸekilde vatandaÅŸÄ±n yanÄ±nda olma veÂ  yaralarÄ± en hÄ±zlÄ± ÅŸekilde sarmanÄ±n devletin dirayetine, gÃ¼cÃ¼ne ve inceliÄŸine yakÄ±ÅŸan bir tutum olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izerek, ÅŸu deÄŸerlendirmelerde bulundu:Â Â Â Â Â 

"TÃ¼rkiye geÃ§en yÄ±l aÃ§Ä±klanan kÃ¼resel insani yardÄ±m raporuna gÃ¶re 8 milyar dolarÄ±n Ã¼zerinde gerÃ§ekleÅŸen yardÄ±m tutarÄ±yla dÃ¼nyanÄ±n en fazla insani yardÄ±m yapan Ã¼lkesi konumuna yÃ¼kselmiÅŸtir. Ä°nsani yardÄ±m sÄ±ralamasÄ±nda geldiÄŸimiz bu seviye bizim iÃ§in yÃ¼z akÄ±dÄ±r. TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ± gibi yÃ¼ksek organizasyon kabiliyetine ve donanÄ±ma sahip marka kurumlarÄ±mÄ±zla faaliyet gÃ¶stermemiz, gÃ¼Ã§lÃ¼ ve iddia sahibi bir devlet olmamÄ±zÄ±n yansÄ±masÄ±dÄ±r. TÃ¼rkiye bugÃ¼n, etkisini sadece yakÄ±n Ã§evresinde deÄŸil dÃ¼nya genelinde hissettiren Ã§ok boyutlu, ilkeli, giriÅŸimci ve insani dÄ±ÅŸ politika anlayÄ±ÅŸÄ±na sahiptir. DÄ±ÅŸ politikada gÃ¼cÃ¼mÃ¼zÃ¼ jeopolitik konumumuzdan, Ã¼lkemizin siyasi istikrarÄ±ndan, bÃ¼yÃ¼yen ekonomimizin kazandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ivmeden ve kÃ¼ltÃ¼rel zenginliÄŸimizden aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z kadar insani ve vicdani duruÅŸumuzdan da alÄ±yoruz. CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde diplomatik aygÄ±tlarÄ±mÄ±zÄ± her zaman en etkin ÅŸekilde kullanarak bÃ¶lgenin lideri, dÃ¼nyanÄ±n vicdanÄ± olma yÃ¶nÃ¼nde gayret gÃ¶sterdik, gÃ¶stermeye de devam ediyoruz. Bu anlayÄ±ÅŸÄ±n sonucu olarak yumuÅŸak gÃ¼Ã§ kurumlarÄ±mÄ±z da diplomasinin ayrÄ±lmaz birer parÃ§asÄ± ve tamamlayÄ±cÄ±sÄ± haline gelmiÅŸtir."Â Â Â Â Â 

Oktay,Â  gidilmeyen yerlere ulaÅŸan TÃ¼rk Hava YollarÄ±nÄ±n, gÃ¶nÃ¼l coÄŸrafyasÄ±nÄ±n her daim yanÄ±nda olan TÄ°KA, AFAD ve KÄ±zÄ±layÄ±n insani ve vicdani diplomasinin Ã¶nemli bayrak taÅŸÄ±yÄ±cÄ±larÄ± konumunda olduÄŸunu bildirdi.Â Â Â Â Â 

DIÅž POLÄ°TÄ°KAÂ Â Â Â Â 

Gelinen nokta itibarÄ±yla AFAD, TÄ°KA ve birÃ§ok sivil toplum kuruluÅŸunun hiÃ§bir faaliyetinde KÄ±zÄ±layÄ± yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Oktay, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:Â Â Â Â Â 

"TÃ¼m bu kurumlarÄ±mÄ±z sayesinde al bayraÄŸÄ±mÄ±zla, TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ±nÄ±n kÄ±rmÄ±zÄ± hilaliyle, umudun sembolÃ¼, dayanÄ±ÅŸma ve paylaÅŸmanÄ±n diÄŸer adÄ±yÄ±z. Biz dÃ¼nyanÄ±n neresinde olursa olsun yaÅŸanÄ±lan insani krizler karÅŸÄ±sÄ±nda kayÄ±tsÄ±z kalanlardan olmadÄ±k. Bir yandan yaklaÅŸÄ±k 4,7 milyon mÃ¼lteciye ev sahipliÄŸi yaparken diÄŸer yandan da dÃ¼nyanÄ±n vicdanÄ±na 'DÃ¼nya 5â€™ten bÃ¼yÃ¼ktÃ¼r' diye haykÄ±rmamÄ±z insan odaklÄ± dÄ±ÅŸ politikamÄ±zÄ±n en somut tezahÃ¼rleridir. NasÄ±l bir dÃ¼nyada yaÅŸÄ±yoruz ki ne kadar hizmet verirseniz verin insani yardÄ±m ihtiyacÄ±, mÃ¼lteci sayÄ±sÄ±, aÃ§ insan sayÄ±sÄ± daha fazla. SorgulamamÄ±z gereken, dÃ¼nyayÄ± bu konuma getiren sistem. DÃ¼nya 5'ten bÃ¼yÃ¼ktÃ¼r demekle bunu sorguluyoruz. BugÃ¼ne kadar olduÄŸu gibi bundan sonra da Filistinli kardeÅŸlerimizin hukuk mÃ¼cadelesi Ã¶nceliÄŸimiz olacak. DÄ±ÅŸ politikada dayatmalara, masabaÅŸÄ± oldu bittilere ve mÃ¼ttefikliÄŸe aykÄ±rÄ± tutumlara mÃ¼samaha gÃ¶stermeyeceÄŸiz. UluslararasÄ± arenada ilkeli ve dik duruÅŸumuzu sÃ¼rdÃ¼receÄŸiz."Â Â Â Â Â 

Oktay, gecesini gÃ¼ndÃ¼zÃ¼ne katarak Ã§alÄ±ÅŸan tÃ¼m KÄ±zÄ±laycÄ±larÄ±n bir insanlÄ±k destanÄ± yazdÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu destanÄ±n sÃ¼rmesi ve kÃ¶klerinde bulunan gÃ¶nÃ¼llÃ¼lÃ¼k esasÄ±nÄ±n yarÄ±nlarÄ±na taÅŸÄ±nmasÄ± iÃ§in sayÄ±sÄ± 20 bini bulan gÃ¶nÃ¼llÃ¼ sayÄ±sÄ±nÄ±n artarak Ã§oÄŸalmasÄ± gerektiÄŸini vurguladÄ±.Â Â Â Â Â 

GENÃ‡ KIZILAY TEÅžKÄ°LATIÂ Â Â Â Â Â Â 

KÄ±zÄ±lay bÃ¼nyesinde yakÄ±n bir sÃ¼re Ã¶nce GenÃ§ KÄ±zÄ±lay TeÅŸkilatÄ±nÄ±n kurulmasÄ±nÄ±n olumlu bir geliÅŸme olduÄŸunu belirten Oktay, ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â Â Â Â Â 

"KÄ±zÄ±lay kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼n yeni nesillere aktarÄ±lmasÄ± ve gÃ¶nÃ¼llÃ¼ genÃ§lerin KÄ±zÄ±lay yapÄ±sÄ±nÄ±n iÃ§inde yer alÄ±p proje Ã¼retiyor olmasÄ±, yarÄ±nlar aÃ§Ä±sÄ±ndan umut vericidir. Bu vesileyle GenÃ§ KÄ±zÄ±laya Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda baÅŸarÄ±lar diliyorum. Az Ã¶nce SayÄ±n BaÅŸkan Kerem KÄ±nÄ±k, KÄ±zÄ±lay'Ä±n 10 yÄ±llÄ±k vizyonunu, 'insanÄ± ve toplumu gÃ¼Ã§lendirmek ile KÄ±zÄ±layÄ± gÃ¼Ã§lendirmek' olarak aÃ§Ä±kladÄ±. Bu Ã§erÃ§evede belirlenen hedefler doÄŸrultusunda biz, CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n liderliÄŸinde bugÃ¼ne kadar olduÄŸu gibi bundan sonra da elbette Ã¼zerimize dÃ¼ÅŸeni yapacaÄŸÄ±z. Yeni iÅŸ birlikleri ve projelerle, TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ±nÄ± bÃ¼yÃ¼tmek, operasyonel kabiliyetini artÄ±rmak ve teÅŸkilatÄ±nÄ± gÃ¼Ã§lendirmek iÃ§in gayret edeceÄŸiz. Ancak KÄ±zÄ±layÄ±n, ihtiyaÃ§ sahibi hayatlara dokunabilmesinin, hayÄ±r sahiplerinin KÄ±zÄ±laya saÄŸlayacaÄŸÄ± destek nispetinde mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunu unutmamalÄ±yÄ±z. Ä°nanÄ±yorum ki TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ±, gÃ¶nÃ¼llÃ¼lerin ve baÄŸÄ±ÅŸÃ§Ä±larÄ±n da desteÄŸiyle kapasitesini artÄ±rmaya devam edecektir. Buradan bir kez daha tÃ¼m vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± KÄ±zÄ±lay gÃ¶nÃ¼llÃ¼sÃ¼ ve KÄ±zÄ±lay baÄŸÄ±ÅŸÃ§Ä±sÄ± olmaya davet ediyor, 101. OlaÄŸan Genel Kurulun hayÄ±rlÄ± olmasÄ±nÄ± diliyorum."Â Â Â Â Â 

KonuÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Oktay'a, TÃ¼rk KÄ±zÄ±lay Genel BaÅŸkanÄ± Kerem KÄ±nÄ±k tarafÄ±ndan ebru sanatÄ± ile sÃ¼slenen hilal hediye edildi.Â Â Â Â Â 

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