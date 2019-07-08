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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)
08.07.2019 - 11:26, Son Güncelleme:

FSM'YE 12.'nci gününde ilk kat asfalt atılmaya başlandı... İşte son durum

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FSM'YE 12.'nci gününde ilk kat asfalt atılmaya başlandı... İşte son durum

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde (FSM) başlatılan çalışmalarda ilk kat asfaltlama işlemi başladı. Köprünün kapatılan 4 şeridinde asfaltlama, kumlama ve izolasyon malzemeleriyle boyama işleri aynı anda sürdürülüyor. İlk katın ardından ikinci kat asfaltlama işlemine geçilecek. Çalışmalar daha sonra Edirne istikametinde 4 şeritte tekrarlanacak.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 27 Haziran'da başlayan asfalt yenileme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Köprünün Ankara yönüne trafiğe kapatılan 4 şeritte süren çalışmalarda bozulmuş asfalt iş makineleri ile tamamen temizlenerek kazındı. Ortaya çıkan köprünün demir tabliyelerindeki zaman içinde oluşan paslanma ise kumlama yöntemiyle temizlendikten sonra iki ayrı izolasyon malzemesi sürüldü.

12.'NCİ GÜNDE İLK KAT MASTİK ASFALT ATILDI

İzolasyon malzemesinin kurumasının ardından köprü üzerinde ilk kat asfalt döküm çalışmaları başlandı. "Mastik Asfalt" olarak adlandırılan ilk kat asfalt özel bir makineyle köprü üzerinde izolasyon malzemelerinin üzerine seriliyor. Üzerine silindir çıkmayan bu ilk kat asfalt kendi kendine kurumaya bırakılıyor. Şu anda köprünün kapatılan 4 şeridi orta bölüme kadar ilk kat asfaltlanmış durumda. Köprünün Anadolu yakasına yakın bölümünde ise izolasyon malzemeleriyle boyama işlemleri sürüyor. Köprüde yapılan çalışmalar sırasında bir yandan da tabliyeler arasındaki kaynak noktaları da kontrol edilerek yıpranmış olanlar yenileniyor. Köprüde şu anda asfalt, kaynak, kumlama ve izolasyon malzemelerinin sürülme işlemleri aynı anda yapılıyor. Çalışmalarda işçiler 3 vardiya halinde 24 saat aralıksız işlemlere devam ediliyor.

FSMYE 12.nci gününde ilk kat asfalt atılmaya başlandı... İşte son durum
İKİNCİ KAT ASFALTIN ATILMASININ ARDINDAN ŞERİTLER TRAFİĞE AÇILACAK

Köprüde ilk kat asfaltlamanın ardından son kat olan "Taş mastik asfalt" döküm işlemine başlanacak. Oldukça dayanıklı ve özel bir asfalt türü olan bu "Taş mastik asfalt"ın dökümünün ardından silindirle sıkıştırılacağı öğrenildi.

FSM'deki çalışmalardaki son durum havadan görüntülendi
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TRAFİK YOĞUNLUĞU DEVAM EDİYOR

Köprünün güney bölümünde süren çalışmaların tamamlanmasının ardından trafik yeni yapılan bölüme geçirilerek kuzey tarafta aynı çalışma tekrar edilecek. Köprünün tamamlanma tarihi olarak Karayolları Genel Müdürlüğü 17 Ağustos 2019 tarihi olarak vermişti.

Öte yandan Fatih Sultan Mehmet Köprüsünde yapılan çalışmalar nedeniyle trafik yoğunluğu ise devam ediyor. Bu sabah saatlerinde Fatih Sultan Mehmet köprüsü girişlerinde her iki yakaya geçişlerde de kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

FSMYE 12.nci gününde ilk kat asfalt atılmaya başlandı... İşte son durum

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