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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Davut CAN/DHA
29.10.2018 - 14:52, Son Güncelleme:

Freni boşalan midibüs korku dolu anlar yaşattı!

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Freni boşalan midibüs korku dolu anlar yaşattı!

İZMİR'in Konak ilçesinde, freni boşaldığı belirtilen bir midibüs önce park halindeki otomobile, ardından elektrik direğine çarparak durabildi. Midibüsün çarptığı elektrik direği de bir başka otomobilin üzerine devrildi. Araçların ve sokağın boş olması sayesinde kazada ölen ya da yaralanan olmazken, mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı.

Kaza, bugün sabah saatlerinde Hatay Pazar Yeri yakınlarındaki 256 Sokak'ta meydana geldi. Mehmet Çelik yönetimindeki 35 PDD 76 plakalı midibüs, yokuştan indiği sırada iddiaya göre freni boşaldı. Sürücü Çelik, midibüsü durdurmak için direksiyonu yol kenarındaki kaldırıma kırdı. Bu sırada, midibüs önce 09 L 2557 plakalı park halindeki otomobile, ardından yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen direk, 34 BKJ 173 plakalı park halindeki otomobilin üzerine düştü. Her iki otomobilde ve sokakta kaza sırasında kimsenin bulunmaması sayesinde, ölen ya da yaralanan olmadı. Kazadan yara almadan kurtulan midibüs sürücüsü Mehmet Çelik'in haber vermesiyle gelen ekipler, direkteki elektrik akımını kesti. Mahallede korkulu anlar yaşanmasına neden olan kazayla ilgili, polis soruşturma başlattı.

Mahalle sakinlerinden Gülfer Yazıcıoğlu, sokaktaki yokuşun çok dik olduğunu ve sürücülerin bu nedenle kaza yaptığını belirterek, "Çocuklarımız, torunlarımız oyun oynamak için sokağa çıkmak istediklerinde tedirgin oluyoruz" dedi.

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