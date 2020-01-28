Freni boşalan midibüs, emniyet binasına çarpmak üzereyken durdu

Kaza, saat 11.00 sıralarında Gazi Osman Paşa Bulvarı İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binası önünde meydana geldi. Fatih Er yönetimindeki 09 TP 003 plakalı midibüsün, seyir halinde iken freni boşaldı. Kontrolden çıkan midibüs, bulvarın sağındaki İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binası önünde bulunan yaya kaldırımına çıkarak durdu.

Emniyet binası giriş kapısına ramak kala duran midibüs etrafta kısa süreli paniğe neden oldu. Kazada şans eseri yaralanan olmadı. Midibüs daha sonra bulunduğu yerden kaldırıldı.