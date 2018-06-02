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    Freni boşalan kamyonet dehşet saçtı: 2 ölü

    AA
    02.06.2018 - 20:35 | Son Güncelleme:

    Samsun’un Bafra ilçesinde kamyonet ile traktörün çarpışması sonucu baba ve oğlu hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

    Ali Karagöz'ün kullandığı 55 JL 389 plakalı kütük yüklü kamyonet, Uluağaç Mahallesi'nde freninin boşalması sonucu karşı yönden gelen Ali Çalkur yönetimindeki 55 F 22 plakalı traktörle çarpıştı.

    İki aracın da şarampole yuvarlandığı kazada kamyonetin altında kalan traktörün sürücüsü ile oğlu Hikmet Çalkur olay yerinde hayatını kaybetti.
    Traktörde bulunan İhsan (59) ve Gülüzar Çalkur ile Yadigar Yavuz (60) ise yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Kamyonet sürücüsü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

    Traktörde bulunanların tarladan evlerine döndükleri öğrenildi.

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    Etiketler: Samsun , Trafik kazası , gündem
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