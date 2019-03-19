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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Fransız tarihçi Maxime Gauin: "Doğru bildiklerinizi savunmaya devam edin"

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Fransız tarihçi Maxime Gauin: "Doğru bildiklerinizi savunmaya devam edin"

1915 olaylarıyla ilgili görüşleri nedeniyle radikal Ermenilere karşı hukuk mücadelesi veren Fransız tarihçi Maxime Gauin, Fransa’da Türkiye ve 1915 olayları üzerine çalışan Fransız aydınlarını, radikal Ermenilerin tüm baskılarına rağmen argümanlarını savunmaya devam etmeye çağırdı.

FRANSIZ tarihçi Maxime Gauin, Fransa’da yayınlanan Les Nouvelles d’Armenie adlı derginin internet sitesinde kendisine yöneltilen ve hakaret içeren mesajlar üzerine, 1976-1983 yıllarında terör örgütü ASALA’nın Fransa’daki sözcülüğünü yapmış olan derginin yazı işleri müdürü ve Fransa Ermeni Kuruluşları Koordinasyon Konseyi Eşbaşkanı Ara Toranian ile yazar Samuel Tilbian aleyhine hukuk mücadelesi veriyor.

Hürriyet’e konuşan Gauin, “Fransa’da Türkiye üzerinde çalışan birçok insan, hakarete uğradığı için korkabilir. Hakarete uğrayan insanlar savlarını ifade etmeyi bırakabilirler” dedi. Ancak Fransız tarihçi, bu baskılara karşı koyulması gerekliliğini vurgularken “Dava açarak ya da başka yollarla karşı koyduğunuz zaman agresifliklerinin azaldığını göreceksiniz” mesajı verdi.

BU GÖRÜŞLERE YASAK İSTİYORLAR

Fransa’daki radikal Ermeni çevreler, 2006 yılından bu yana Fransa’da 1915 olaylarının ‘soykırım’ olarak nitelenmesine karşı çıkan görüşlerin yasaklanması yönünde faaliyet gösteriyor.

Her ne kadar Fransız Anayasa Konseyi 2012 ve 2017 yıllarında doğrudan, 2015 yılında ise dolaylı olarak bu girişimlerin anayasaya aykırı olduğu yönünde karar vermiş olsa da, radikal çevreler bu yöndeki çabalarını devam ettiriyor.

Gauin, Fransa’da yayınlanan Les Nouvelles d’Armenie adlı derginin internet sitesinde kendisine yöneltilen ve hakaret içeren mesajlar üzerine, Ara Toranian ile yazar Samuel Tilbian aleyhine hakaret davası açtı. 28 Kasım 2017 tarihinde Paris Yüksek Mahkemesi’nin 17. Ceza Dairesi’nde yapılan duruşmada, mahkeme bu kişilerin ifadelerinin karalayıcı bir yönü olduğunu kabul etti, ancak bir zararın söz konusu olmadığını belirterek Toranian ile Tilbian’ın serbest bırakılmasına karar verdi. Temyize giden Fransız tarihçi, davanın 28 Mart’ta sonuçlanmasını beklediklerini söyledi.

Davalılardan Ara Toranian’ın 1976-1983 yıllarında sözcülüğünü yaptığı ASALA, 1975-1985 yılları arasında Türkleri hedef alan 70 saldırı gerçekleştirmişti. Bunlardan dünya kamuoyunda en çok bilineni 15 Temmuz 1983’te gerçekleştirilen ve 8 kişinin yaşamını yitirmesine ve 55 kişinin yaralanmasına neden olan Fransa’daki Orly saldırısı oldu.

Halen Orta Doğu Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü’nde doktora çalışmalarına devam etmekte olan Gauin’in bu kapsamdaki araştırmaları, 1. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı dönemlerinde Fransızların Adana ve civarındaki bölgelerdeki faaliyetlerine ve bu kapsamda bu bölgede faaliyet göstermiş olan Ermeni lejyonlarına odaklanıyor.

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