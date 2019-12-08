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Ersan SAN/İSTANBUL (DHA)
08.12.2019 - 17:16, Son Güncelleme:

Fotoğraf bugün çekildi! Metrelerce kuyruk oluştu

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Milli Piyango'nun yılbaşı çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiyesine ilgi büyük oldu. Eminönü'ndeki ünlü bilet gişesi önünde kuyruk oluştu. Vatandaşlar bilet alabilmek için kuyrukta bekledi. Kuyruk havadan fotoğraflandı.

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  • Eminönüde piyango bileti kuyruğu
  • Eminönüde piyango bileti kuyruğu
  • Eminönüde piyango bileti kuyruğu
  • Eminönüde piyango bileti kuyruğu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Yılbaşında büyük ikramiyeye kavuşma hayalleri kuranlar İstanbul'da Milli Piyango bileti denildiğinde akla ilk gelen Eminönü'ndeki gişeye akın etti. Yoğun ilgi sonucu bilet gişesinin önünden öğle saatlerinden itibaren metrelerce kuyruk oluştu. Vatandaşlar kuyrukta bekleyerek piyango biletlerini alabildiler. Çekiliş tarihi yaklaştıkça piyango bayilerinin önündeki kuyrukların daha da uzaması bekleniyor

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