Fotoğraf bugün çekildi! Metrelerce kuyruk oluştu

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Yılbaşında büyük ikramiyeye kavuşma hayalleri kuranlar İstanbul'da Milli Piyango bileti denildiğinde akla ilk gelen Eminönü'ndeki gişeye akın etti. Yoğun ilgi sonucu bilet gişesinin önünden öğle saatlerinden itibaren metrelerce kuyruk oluştu. Vatandaşlar kuyrukta bekleyerek piyango biletlerini alabildiler. Çekiliş tarihi yaklaştıkça piyango bayilerinin önündeki kuyrukların daha da uzaması bekleniyor