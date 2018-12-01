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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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01.12.2018 - 12:07, Son Güncelleme:

Formasyon ne zaman kalkıyor? Formasyon kaldırıldı mı?

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Formasyon ne zaman kalkıyor? Formasyon kaldırıldı mı?

Formasyon kalktı mı sorusuna yanıt arayan binlerce öğretmen adayı, konuyla ilgili internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz aylarda Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 Eğitim Vizyonu toplantısında açıkladığı konular arasında yer alan pedagojik formasyonun kaldırılması, öğretmen adaylarının da gündeminde yer aldı. Peki, formasyon kalktı mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Formasyon kaldırıldı mı sorusu, pedagojik formasyon almak isteyen adayların araştırdığı konu oldu. İlerleyen süreçte lisansüstü düzeyde bir program açılacağını duyuran Milli Eğitim Bakanlığı, bu programı 'Öğretmenlik Mesleği Uzmanlık Programı' adı altında gerçekleştirecek. İşte, formasyon kaldırıldı mı sorusuna yönelik bazı detaylar

FORMASYON KALKACAK MI?

Eğitim Fakültesi mezunlarının haricinde diğer fakülte bölümlerinden mezun olan vatandaşların almak zorunda olduğu pedagojik formasyonda yeni bir dönem başlıyor. Üniversitelerin açtığı programlarla sertifikasyon süreci ile tamamlanan pedagojik formasyon, yeni dönemde 'Öğretmenlik Mesleği Uzmanlık Programı' başlığı altında yüksek lisans süreci ile gerçekleşecek.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı 2023 Eğitim Vizyonu Belgesine göre; Sertifikaya dayalı Pedagojik Formasyon uygulaması kaldırılacak ve yerine yurt sathında kolay erişilebilir lisansüstü düzeyde Öğretmenlik Mesleği Uzmanlık Programı açılacak. Bu program mesleki gelişim çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığında öğretmenlik hakkı kazanan adaylara uygulanmaya başlayacak.

PEDAGOJİK FORMASYON NEDİR?

Formasyon, eğitim fakültesinden mezun olmayan kişilerin öğretmenlik yapabilmek için alması gereken bir programdır. Öğretmenlik yapmak isteyen kişiler okudukları bölüm sonrasında bu Pedagojik Formasyon eğitimi alarak yapabilirler.

Bu programda öğrencilere; Eğitim Bilimine Giriş, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Sınıf Yönetimi, Eğitim Psikolojisi, Özel Öğretim Yöntemleri, Öğretmenlik Uygulaması, Öğretmenlik Meslek Etiği, Eğitim Tarihi, Eğitimde Program Geliştirme, Eğitim Sosyolojisi, Eğitim Felsefesi, Rehberlik, Bilgisayar Destekli Öğretim, Özel Eğitim, Karakter ve Değerler Eğitimi, Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Eğitimde Eylem Araştırması, Eğitimde Teknoloji Kullanımı, Türk Eğitim Tarihi, Bireyselleştirilmiş Öğretim, Yaşam Boyu Öğrenme, Gelişim Psikolojisi dersleri verilir.

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