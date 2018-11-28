Fiziksel engelli kıza taciz iddiası! ‘Şikayet edersen seni öldürürüm dedi’

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriFiziksel engelli kıza taciz iddiası! ‘Şikayet edersen seni öldürürüm dedi’
GeriGündem Fiziksel engelli kıza taciz iddiası! ‘Şikayet edersen seni öldürürüm dedi’
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İSTANBUL (İHA)
28.11.2018 - 10:31, Son Güncelleme:

Fiziksel engelli kıza taciz iddiası! ‘Şikayet edersen seni öldürürüm dedi’

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fiziksel engelli kıza taciz iddiası! ‘Şikayet edersen seni öldürürüm dedi’

Kartal’da komşusunun 15 yaşındaki fiziksel engelli kızını taciz ettiği iddia edilen ve 17 yıla kadar hapsi istenen sanık, “Bana iftira atıldı” diyerek suçlamaları kabul etmedi.

Kartal’da 4 Nisan 2018 tarihinde iddiaya göre S.D. isimli kadın, 15 yaşındaki fiziksel engelli kızı C.D.’yi tekerlekli sandalyeyle dışarı çıkardı. Ayakkabılarını unuttuğunu fark eden anne, kızını bahçede bırakıp eve geri döndü. Bu sırada genç kızın yanına gelen komşuları M.G., kıza cinsel tacizde bulundu. Mağdureye, ‘Beni şikayet edersen seni öldürürüm’ diyerek tehdit etti. Olaydan sonra 2 ay sonra anne ve kızı, komşuları hakkında şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine komşu M.G. hakkında, “çocuğun cinsel istismarı” ve “tehdit” suçlarından toplamda 8 yıl 6 aydan 17 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle dava açıldı.

Anadolu 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya mağdur C.D., annesi S.D. ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı katıldı. Sanık M.G. de salonda hazır bulundu.

“’ŞİKAYET EDERSEN SENİ ÖLDÜRÜRÜM’ DEDİ”

Duruşmada söz alan mağdur C.D. sanıkla aynı binada oturduğunu söyleyerek, “Ben fiziksel engelliyim ve tekerlekli sandalye ile dışarı çıkıyorum. Olay günü annemle birlikte doktora gidecektik. Annem beni tekerlekli sandalyeyle dışarı çıkardı ve ayakkabılarını unuttuğu için eve geri döndü. Bu sırada sanık benim yanıma yanaştı ve sarılıp önce yüzümden, sonra dudağımdan öptü, beni taciz etti. Ben o sırada, ‘anne’ diye bağırdım, beni bıraktı. Bana, ‘bundan kimseye bahsedersen, şikayet edersen seni öldürürüm’ dedi. Ben bağırınca ağzımı kapatmaya çalıştı. Ben de elini ısırdım, bu sırada annem geldi. Sanık annemi görünce kaçtı. Bana, ‘şikayet edersen aileni öldürürüm’ dediği için o anda polise gidemedik” dedi.

Annesi müşteki S.D. ise, “Olay günü çocuğumu hastaneye götürecektim. Tekerlekli sandalyeyle apartmanın önüne indirdim. Bir eksiklik vardı, onu almak için eve çıktım. Bu sırada kızımın sesini duydum, balkondan baktığımda sanığı kızımın başında gördüm. Koşarak aşağı indim, sanık kaçmıştı. Daha sonra kızım bana olanları anlattı. Sanık tehdit ettiği için o anda polise gidemedik, iki ay sonra şikayette bulunduk” diye konuştu.

“BANA İFTİRA ATILDI”

Sanık M.G. savunmasında, “Benim otizmli bir oğlum var. Daha önceden mağdur C.D., annesi ve K.T.’yi bahçe içerisinde tartışıp gürültü yaptıkları için ve benim oğlum rahatsız olduğu için uyardım. Bu sırada K.T. ile tartıştık ve elinde sopa vardı. Elindeki sopayı aldım, kendisine vurdum. Ardından hakkımda bu şikayeti yaptılar. Benim böyle bir şey yapmam mümkün değildir, bana iftira atıldı” diyerek suçlamaları kabul etmedi.

SANIĞIN İDDİALARINI YALANLADI

Duruşmada tanık olarak dinlenen K.T. ise, mağdureyi tanıdığını söyleyerek, “Şikayet tarihinden yaklaşık bir hafta önce parktayken C.D. bana sanığın kendisini taciz ettiğini söyledi. Kim olduğunu da söyledi. Bir hafta sonra ben sanığı kapısının önünde gördüm ve ortaya doğru, ‘ne kadar sapık varsa idam edilsin’ diye bağırdım. Bunun üzerine sanık bir odun parçasıyla bana saldırdı, beni darp etti” dedi.

Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Tahliyesi çok konuşulmuştu: Mahkemeden flaş karar

Cinayet gibi kaza! Bakın İrem nasıl öldü

İsyan ettiren kaza! Anne ve oğlu öldü... Lüks aracını bırakıp kaçtı!

11 yaşında patronunun tecavüzüne uğradı. 15 yaşına kadar devam etti. 15’te tecavüz bebeğini doğurdu. Şimdi 32 yıl sonra yeniden adalet arıyor!