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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
13.06.2019 - 12:55, Son Güncelleme:

Fırtına Vadisi'nde kaçak yapıların yıkımı sürüyor

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Fırtına Vadisi'nde kaçak yapıların yıkımı sürüyor

Rize'nin Ardeşen ve Çamlıhemşin ilçelerinde, Fırtına Vadisi'nde yapılan kaçak yapıların yıkımına devam ediliyor.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, yıkım ihalesinin ardından 21 kaçak ve ruhsatsız yapıyla ilgili İl Özel İdaresince 11 Haziran Salı günü başlatılan çalışmalar sürüyor.

Jandarma ve polis ekiplerinin birlikte tedbir aldığı çalışmalarda, ihaleyi alan firma üç ayrı ekiple yıkımları gerçekleştiriyor.

Yıkım ekiplerince şu ana kadar 4 bina tamamen yıkılırken 2 binanın yıkımına ise bugün başlandı.

Vatandaşlar, yıkım kararının uygulanmaya konulmasının ardından 2 binanın yıkımını kendi imkanlarıyla gerçekleştirdi, 2 binanın da yıkımına sahipleri tarafından devam ediliyor.

Çalışmalar kapsamında 10 binada işlem gerçekleştirilirken kalan 11 binada belirlenen sıraya göre yıkıma başlanacak.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri, kendilerine yardımcı olan ve kaçak yapıların yıkımını kendi imkanlarıyla gerçekleştirmeye başlayan vatandaşlara teşekkür etti.

Fırtına Vadisi'nde kaçak yapıların yıkımına başlandı
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