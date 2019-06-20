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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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RİZE (DHA)
20.06.2019 - 14:40, Son Güncelleme:

Fırtına Vadisi'nde dere yatağındaki kaçak yapılar yıkıldı

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Fırtına Vadisi'nde dere yatağındaki kaçak yapılar yıkıldı

Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nca (WWF) korunması gereken 200 ekolojik saha arasında gösterilen Rize'nin Fırtına Vadisi'ndeki dere yatağına inşa edilen 21 kaçak yapıdan 15’inin yıkımı tamamlandı. Yıkımı gerçekleştirilen kaçak yapılar arasında dere yatağına inşa edilen yapılar da yer aldı.

Türkiye’de başlatılan 'imar barışı' ile 31 Aralık 2017'den önceki yapılara af getirileceği belirtilen uygulamayı fırsat bilenler, Doğu Karadeniz'de, yayla, mera ve özel koruma statülerine sahip alanlar ile dere yataklarına kaçak yapılar inşa etti. WWF tarafından korunması gereken 200 ekolojik saha arasında gösterilen ve yerli-yabancı turistlerin akınına uğrayan Rize'nin Fırtına Vadisi'ndeki dere yatağına da otel, pansiyon ve restoran inşa edildi.

Dere yatakları daraltılarak, yol kenarlarına sıfır noktaya yapıların inşa edildiği vadide 21 kaçak yapı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yıkım kararı alındı, 11 kaçak yapı için de yasal işlem başlatıldı.

Ekipler, vadideki 21 kaçak yapıdan 15’ini yıktı, 6 kaçak yapının yıkım işlemlerini ise sürüyor. Yıkımı gerçekleştirilen kaçak yapılar arasında dere yatağına inşa edilen yapılar da yer aldı. 15 kaçak yapının yıkılması ile birlikte dere yatağı kaçak yapılardan arındırılmış oldu. Diğer 6 kaçak yapının ise dere yatağından uzakta olduğu belirtildi.

VALİ ÇEBER: BOŞUNA MASRAF ETMEYİN, HEPSİ YIKILACAK

Rize Valisi Kemal Çeber, sıkı takibe alınan kaçak yapıların tamamının yıkılacağını belirterek kimsenin kaçak yapı yapmaya eğilim göstermemesini istedi.

Vali Çeber, “Burada herkesin duyarlı olması gerekiyor. 21 kaçak yapı ilgili süreç tamamlandı ve ihaleye çıkıldı. 11 kaçak yapı için çalışmalar sürüyor. Ama kaçak yapılar durmuyor. Belki bugün birisi daha bir kaçak yapıya başladı. Bugün onun tutanağı tutuluyor, yıkım kararını 6 ay sonra görüyorum. Biz durmuyoruz. Vatandaşlardan da duyarlılık bekliyorum. Boşuna masraf ve emeğinizi sarf etmeyin. Sonuç bu olacak, yıkılacak. Mevzuatımız neyse o yapılacak. Bunlar bizlerin görevleri. Bana vatandaşlar 'Fırtına Vadisi ne hale geldi, Ayder'e kimse bakmıyor mu?' diyor. İşte biz mücadeleyi yapıyoruz ve vatandaşlarımızı yanımızda görmek istiyoruz" dedi.

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