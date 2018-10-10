Fırında tahin helva nasıl yapılır? İşte tarifi
Fırında tarih helva nasıl yapılır sorusunun yanıtı sofrasında farklı lezzetler arayan vatandaşların ilgisini çeken konular arasında yer almaya başladı. Özellikle balık yemeklerinin ardından oldukça tercih edilen fırında tahin helvanın tarifi merak ediliyor. Peki, fırında tahin helva nasıl yapılır? İşte tarifi
Fırında sıcak helva balıkçılarda yemek yemeyi seven bir çok kişi tarafından tercih edilmeye devam ediyor. Bu lezzeti evindeki soflara taşımak isteyen vatandaşlar ise fırında tahin helvanın nasıl yapılacağını merak ediyor.
FIRINDA TAHİN HELVA TARİFİ İÇİN MALZEMELER
250 gr sade helva
Helvayı ıslatacak kadar süt (Yaklaşık 1-1,5 çay bardağı, çok koyu olmayacak hafif akışkan olacak şekilde)
1-2 damla limon suyu
FIRINDA TAHİN HELVA TARİFİ YAPILIŞI
Fırın ısıtılır. Helva iyice ezilir.
Biraz süt ve limon suyu da ilave edilir. Helva çok hafif akışkan olmalıdır.
İyice karıştırdıktan sonra küçük kaplara yada güveç kaplarına bölüştürülür.
200 derecede üstü kızarana kadar pişirilir. Kürdan ile kontrol ediniz içi çok katı olmamalı hafif akışkan olacak kıvamda olmalıdır.
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